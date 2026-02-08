본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

화천군-하얼빈 빙설문화발전 유한공사, '빙설 예술' 협력 강화 MOU 체결

이종구기자

입력2026.02.08 10:48

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화천군, 축제장 빙설 조형물 기획
제작 노하우 공유…전문가 교류

앞으로도 화천산천어축제에서 빙설 예술 최고봉으로 손꼽히는 하얼빈 빙등작품과 눈조형물을 만날 수 있게 됐다.

최문순 화천군수를 비롯한 화천군 대표단이 지난 7일 하얼빈에서 '화천군-하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사 협력강화 업무협약식'을 체결하고 있다. 화천군 제공

최문순 화천군수를 비롯한 화천군 대표단이 지난 7일 하얼빈에서 '화천군-하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사 협력강화 업무협약식'을 체결하고 있다. 화천군 제공

AD
원본보기 아이콘

최문순 화천군수는 지난 7일 중국 하얼빈을 방문해 화천군과 빙설문화발전 유한공사의 탄징신 예술감독과 양 기관 협력 강화를 내용으로 하는 협약서에 서명했다.


협약에 따라 양 기관은 얼음조각, 빙등, 눈조각 콘텐츠 분야에서 지속적 교류와 협력을 이어가기로 했다.

구체적으로 하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사 측은 내년 화천산천어축제에서도 실내얼음조각광장과 축제장 대형 눈조각 제작에 협력키로 했다.


또 얼음조각과 눈조각 분야 기술진과 연출가 등 전문가 상호 파견도 진행키로 했다.


나아가 빙설 콘텐츠를 활용한 국내외 홍보 및 마케팅을 진행하고, 국제 관광 박람회 등에서도 공동 홍보에 나서기로 했다.

화천군은 지난 2007년 12월 화천읍내 실내 주차시설에서 국내 처음으로 하얼빈 빙등 기술진들이 빚어낸 빙등작품을 도입한 바 있다.


2012년 12월부터는 화천읍 서화산 다목적 광장에서 산천어축제를 전후해 실내얼음조각광장을 운영 중이다.


얼음조각광장 조성에는 하얼빈 빙설문화발전 유한공사 전문가 약 30여명이 참여해 약 한 달 동안 국내외 유명 건축물, 각종 마스코트와 캐릭터, 얼음 미끄럼틀을 만들어낸다.


화천군과 하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사의 인연이 20여년이 되어 가지만, 양 기관의 교류협력 분야와 지속성 등이 문서로 정리된 것은 이번이 처음이다.


탄징신 하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사 예술감독은 "앞으로도 화천산천어축제에서 하얼빈 빙등예술의 진수를 선보일 것"이라며 "매년 더 화려하고, 더 발전된 작품들을 만들어 내겠다"고 했다.


최문순 화천군수는 "이제 실내얼음조각광장의 화려한 빙등작품, 얼곰이성의 거대한 눈 조각들은 화천산천어축제에서 없어서는 안 될 주요 콘텐츠로 자리잡았다"며 "앞으로도 양 기관의 협력과 교류가 이어지길 바란다"고 말했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

직장인 연애, 대화 중요하다더니…'조건' 봤다

이스라엘 봅슬레이 대표팀 숙소 털렸다

日에는 2월 통김밥 먹는 풍습이 있다…에호마키 이야기

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

신차 구매 시 가장 중요한 건 '가격'…인기 차종은 'SUV'

새로운 이슈 보기