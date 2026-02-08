재정 투입 신속히… 서울시, 광역 서울사랑상품권 조기 발행

'서울페이+' 앱에서 5% 할인 구매

출생연도 짝수·홀수 나눠 구입 가능

'찜페이' 도입… 현금 없이 구매 예약

서울시가 '광역 서울사랑상품권' 1000억원을 5% 할인한 금액으로 발행한다. 서울시 모든 자치구에 소재한 서울사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다.

8일 서울시에 따르면 이번 '광역 서울사랑상품권'은 올해 예정된 1500억원 가운데 1000억원을 미리 발행하는 것이다. 체감경기가 위축된 상황에서 보다 신속한 재정 투입을 통해 소상공인의 어려움을 완화하겠다는 게 시의 방침이다.

사진은 서울 동대문구 경동시장의 모습.

서울시는 올해부터 서울사랑상품권 구매 편의를 높이기 위해 '찜페이' 기능과 네이버페이(Npay) 결제를 도입했다. '찜페이'는 발행일에 결제 대금이 부족하더라도 먼저 '찜(예약)'해 상품권을 확보한 뒤, 최대 60일 이내 결제하면 구매가 확정된다. 또한 별도 설정 없이 보유한 Npay 머니 잔액으로도 상품권을 구매할 수 있다.

서울시는 동시 접속자가 한꺼번에 몰리지 않도록 출생 연도(주민등록번호 둘째 자리)에 따라 '짝수'는 오전 10시~오후 2시, '홀수'는 오후 3시~오후 7시로 나눠 상품권을 구매할 수 있게 했다. 발행 금액은 오전·오후 각 500억원씩 총 1000억원이다.

'광역 서울사랑상품권'은 5% 할인된 가격으로 1인당 월 30만원까지 구매할 수 있고 보유 한도는 100만원이다. 구매일로부터 5년 이내 사용할 수 있다. 현금(계좌이체)으로 구매한 경우, 상품권 금액의 60% 이상 사용했다면 잔액을 환불받을 수 있다. 다만 신용카드로 상품권을 구매한 경우, 잔액 환불 및 선물하기는 불가하다.

이해선 서울시 민생노동국장은 "지속되는 고환율과 내수 침체로 소상공인과 시민들의 어려움이 커지고 체감경기도 위축된 상황"이라며 "광역 상품권 조기 발행으로 물가 부담을 덜고 소상공인의 매출 증대와 지역경제 활성화에 보탬이 되기를 기대한다"고 말했다.





