포스코그룹, 설 앞두고 협력사 대금 4216억원 조기 지급

거래 대금 최대 20일 앞당겨 지급

명절 전 현금 유동성 지원 차원

포스코그룹이 설 명절을 앞두고 협력사의 자금 부담을 덜어주기 위해 총 4216억원 규모의 거래 대금을 최대 20일 앞당겨 지급한다. 자금 수요가 집중되는 명절을 앞두고 거래 기업의 원활한 자금 운용과 현금 유동성 확보를 지원하기 위한 조치다.

포스코와 포스코플로우는 거래 기업을 대상으로 2월 9일부터 13일까지 5일간 총 3300억원의 대금을 조기 지급한다. 포스코이앤씨는 당초 2월 13일부터 24일까지 지급할 예정이던 대금 916억원을 12일 하루에 전액 현금으로 일괄 지급한다.

포스코그룹은 명절 전 협력사의 금융비용 부담을 완화하고 안정적인 경영을 뒷받침하기 위해 매년 설과 추석을 앞두고 거래 대금을 조기 지급해 왔다. 지난해에도 설과 추석을 앞두고 각각 3520억원, 4640억원 규모의 자금을 조기 집행했다.

현금 결제 관행도 지속 확대하고 있다. 포스코는 2004년 12월부터 중소기업 납품 대금을 전액 현금으로 지급해 왔으며, 2017년 11월부터는 중견기업 거래 대금까지 전액 현금 지급을 적용해 현금 결제 혜택이 2·3차 거래사로 확산되도록 하고 있다. 포스코플로우는 2022년 출범 이후 중소 물류 파트너사에 거래 대금을 전액 현금으로 지급하고 있으며, 포스코이앤씨 역시 업계 최초로 2010년부터 중소 협력사 거래 대금을 전액 현금으로 지급하고 있다.

포스코그룹은 명절을 앞두고 지역 배려 계층을 돕고 지역 경제를 활성화하기 위한 상생 활동도 이어갔다. 포스코 포항제철소는 지난 5일 무료급식소 두 곳에서 지역 어르신들의 식사를 지원하고, 전통시장 장보기를 통해 지역 상권 활성화에 힘을 보탰다. 포스코 광양제철소는 하루 앞선 4일 지역 배려 계층에 '희망의 쌀' 1340포를 전달하고 전통시장 장보기에 동참했다.





