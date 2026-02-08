본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

포스코그룹, 설 앞두고 협력사 대금 4216억원 조기 지급

서믿음기자

입력2026.02.08 10:12

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

거래 대금 최대 20일 앞당겨 지급
명절 전 현금 유동성 지원 차원

포스코그룹이 설 명절을 앞두고 협력사의 자금 부담을 덜어주기 위해 총 4216억원 규모의 거래 대금을 최대 20일 앞당겨 지급한다. 자금 수요가 집중되는 명절을 앞두고 거래 기업의 원활한 자금 운용과 현금 유동성 확보를 지원하기 위한 조치다.

장인화 포스코그룹 회장. 포스코홀딩스 제공

장인화 포스코그룹 회장. 포스코홀딩스 제공

AD
원본보기 아이콘

포스코와 포스코플로우는 거래 기업을 대상으로 2월 9일부터 13일까지 5일간 총 3300억원의 대금을 조기 지급한다. 포스코이앤씨는 당초 2월 13일부터 24일까지 지급할 예정이던 대금 916억원을 12일 하루에 전액 현금으로 일괄 지급한다.


포스코그룹은 명절 전 협력사의 금융비용 부담을 완화하고 안정적인 경영을 뒷받침하기 위해 매년 설과 추석을 앞두고 거래 대금을 조기 지급해 왔다. 지난해에도 설과 추석을 앞두고 각각 3520억원, 4640억원 규모의 자금을 조기 집행했다.

현금 결제 관행도 지속 확대하고 있다. 포스코는 2004년 12월부터 중소기업 납품 대금을 전액 현금으로 지급해 왔으며, 2017년 11월부터는 중견기업 거래 대금까지 전액 현금 지급을 적용해 현금 결제 혜택이 2·3차 거래사로 확산되도록 하고 있다. 포스코플로우는 2022년 출범 이후 중소 물류 파트너사에 거래 대금을 전액 현금으로 지급하고 있으며, 포스코이앤씨 역시 업계 최초로 2010년부터 중소 협력사 거래 대금을 전액 현금으로 지급하고 있다.


포스코그룹은 명절을 앞두고 지역 배려 계층을 돕고 지역 경제를 활성화하기 위한 상생 활동도 이어갔다. 포스코 포항제철소는 지난 5일 무료급식소 두 곳에서 지역 어르신들의 식사를 지원하고, 전통시장 장보기를 통해 지역 상권 활성화에 힘을 보탰다. 포스코 광양제철소는 하루 앞선 4일 지역 배려 계층에 '희망의 쌀' 1340포를 전달하고 전통시장 장보기에 동참했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

직장인 연애, 대화 중요하다더니…'조건' 봤다

이스라엘 봅슬레이 대표팀 숙소 털렸다

日에는 2월 통김밥 먹는 풍습이 있다…에호마키 이야기

박나래 주사이모 "9시간 경찰 조사…이제 너희들 차례"

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

신차 구매 시 가장 중요한 건 '가격'…인기 차종은 'SUV'

새로운 이슈 보기