LG·서울대, AI 청소년 캠프서 미래 인재 키운다

서울대 교수진 및 멘토 25명

10주간 참가 학생 밀착 지도

미국 실리콘밸리에서 팀 프로젝트

"정말 많이 발전할 수 있었고, 많은 것을 알게 된 기회였다. 캠프에 참가한 기간이 지금까지 제 인생에서 가장 행복했던 순간이었다. (한지윤, 2기 참가자)"

"더 큰 꿈을 갖게 됐고, 스타트업을 하고 싶다는 생각을 처음으로 하게 됐다. (김규빈, 2기 참가자)"

LG가 미래의 인공지능(AI) 리더를 꿈꾸는 새싹 인재 양성에 앞장서고 있다. LG는 지난 5일부터 서울대학교에서 2박 3일 교육을 진행하며, 'LG AI 청소년 캠프' 3기 일정을 시작했다.

LG AI 청소년 캠프 3기에 참가한 청소년들이 유준희 서울대 물리교육과 교수의 멘토링을 받고 있는 모습. LG전자 AD 원본보기 아이콘

'LG AI 청소년 캠프'는 LG가 서울대학교와 손잡고 진행하는 교육 사회공헌사업이다. LG는 청소년들이 일상생활 속 문제를 AI로 해결하는 과정을 통해 자신의 가능성을 발견할 수 있도록 돕기 위한 취지로 'LG AI 청소년 캠프'를 운영하고 있다.

LG는 올해 중학교 1학년에 진학하는 학생부터 중학교 3학년까지 전국 각지의 청소년 지원자 중 100명을 선발했다. 'LG AI 청소년 캠프' 참가 학생들은 5월까지 10주간 서울대 교수진과 대학원생, 대학생 멘토 25명의 멘토링을 받으며, AI 기술로 문제를 해결하는 도전 과제를 진행한다.

특히, 이번 2박 3일 교육 과정에서 신영길·유준희·문병로·서봉원·엄현상·유연주·권가진 교수 등 서울대 교수진과 이승연 상명대 교수가 직접 AI 기초 교육부터 비전 AI, 디자인 싱킹, 코딩 등을 지도했다. 이진식 LG AI연구원 엑사원랩장도 언어모델과 LG의 AI '엑사원' 개발 과정을 알기 쉽게 설명하는 특강을 진행했다.

LG는 5월 성과 발표회를 진행하며, 국내 교육 과정 활동 우수자 15명을 선발할 예정이다. 이들 15명은 오는 7월 미국으로 이동해 스탠퍼드대와 실리콘밸리에 위치한 빅테크 기업, LG테크놀로지벤처스 견학 기회와 함께 세계 각지에서 모인 청소년들과 함께 AI로 문제를 해결하는 '글로벌 AI 교육 과정'에 참가한다.

LG가 지난 5일부터 서울대학교에서 LG AI 청소년 캠프 3기 일정을 시작했다. LG전자 원본보기 아이콘

'LG AI 청소년 캠프'는 매년 9월부터 모집 지원서 접수가 시작되며, 접수 기간 기준으로 초등학교 6학년부터 중학교 2학년 청소년이라면 누구나 지원이 가능하다. 참가비는 전액 무료다. 참가를 원하는 청소년들은 'LG AI 청소년 캠프 홈페이지'에 방문해 안내에 따라 지원서를 접수하면 된다.

LG는 우리나라 AI 교육의 저변 확대와 디지털 교육 격차 해소에 기여하기 위한 실질적 지원도 아끼지 않고 있다. 이와 관련, LG는 국내 최초 청소년 대상 체험형 AI 교육 기관인 'LG디스커버리랩'을 운영하고 있다.

'LG디스커버리랩'은 ▲로봇지능 ▲시각지능 ▲언어지능 ▲AI휴먼 ▲데이터지능 등으로 교육 프로그램을 구성했다. LG는 청소년들이 자율 주행과 스마트 팩토리 로봇, 챗봇 등 LG의 제품과 서비스에 적용하고 있는 AI 기술들을 직접 체험하며, AI 기술의 원리를 쉽게 이해하고 응용할 수 있게 했다.

'LG디스커버리랩'의 ▲교육 프로그램 및 교구의 개발과 검증 ▲교육 콘텐츠 자문 ▲특별 강연 교육은 LG AI연구원, LG전자, LG CNS 등 LG에서 AI 연구를 담당하고 있는 연구원들이 직접 참여하고 있다.

LG는 청년들이 학계 및 현장 전문가들의 강의를 들으며 AI 전문가로 성장할 기회를 제공하는 'LG 에이머스'도 운영 중이다. 청년들이 AI 전공 대학원 수준의 강의와 해커톤 주제에 맞는 강의를 2달간 무료로 수강하며, LG 내부 데이터로 현장의 문제를 해결하는 해커톤에 참가해 실전에 강한 AI 전문가로 성장할 수 있는 경험을 쌓을 수 있도록 했다.

LG 에이머스에는 연간 5000명 이상의 청년들이 참가하고 있으며, 2022년부터 올해까지 2만명 이상의 청년들이 참가한 우리나라 대표 AI 프로그램으로 자리 잡았다.

LG가 지난 5일부터 서울대학교에서 LG AI 청소년 캠프 3기 일정을 시작했다. LG전자 원본보기 아이콘

국내 최초 교육부 정식 인가 사내 대학원인 'LG AI대학원'도 올해 3월 첫 입학을 앞두고 있다. 이는 정식 석사, 박사 학위를 수여할 수 있는 사내 대학원으로 문을 여는 LG AI대학원이 세계적으로 전례 없는 산업, 연구, 교육을 연결하는 융합 플랫폼이자 인재 양성의 모범 사례로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

구광모 LG 대표는 "LG의 꿈은 상상을 더 나은 미래로 만들어 모두가 미소 짓는 세상을 만드는 것"이라며 "꿈을 실현하기 위해서는 '기술과 혁신', 이를 가능하게 하는 '사람과 인재'가 소중하며 이는 LG가 창립 이래 간직해 온 원칙"이라고 강조했다.

LG 관계자는 "인재 양성을 돕는 것이 우리 사회의 미래를 위한 투자이자 기업의 사회적 책임을 다하는 방법"이라며 "우리나라 청소년과 청년들이 미래를 밝힐 인재이자 글로벌 리더로 성장할 수 있는 기반이 되는 교육 프로그램들을 확대해 갈 것"이라고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>