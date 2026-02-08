본문 바로가기
KT, 설 앞두고 협력사 납품대금 915억원 조기 지급

노경조기자

입력2026.02.08 09:03

KT ds·KT 엔지니어링 등 그룹사 동참

KT는 설 명절을 앞두고 주요 그룹사와 함께 중소 협력사에 총 915억원 규모의 납품 대금을 조기 지급한다고 8일 밝혔다.


KT, 설 앞두고 협력사 납품대금 915억원 조기 지급
명절을 앞둔 협력사들의 원활한 자금 운용을 돕고, 실질적인 경영 부담 완화를 지원하기 위한 취지다. 협력사와의 동반 성장을 위해 1000억원 규모의 저금리 상생협력펀드도 조성·운영하고 있다.

또 KT는 설 명절을 맞아 윤리경영 실천 강화를 위한 '클린 KT 캠페인'을 시행한다. 협력사 등 이해관계자와의 선물 수수를 전면 금지하고, 불가피하게 임직원에게 선물이 전달될 경우 발송인에게 거절 서한을 동봉해 반송하거나 사회복지단체에 기부하는 등 투명하고 공정한 거래 문화를 이어갈 방침이다.


이원준 KT 구매실장 전무는 "KT는 매년 명절 전 납품 대금 조기 지급을 통해 협력사의 자금 부담을 실질적으로 완화하기 위한 노력을 실천하고 있다"며 "앞으로도 그룹 차원의 상생협력을 강화해 협력사가 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

