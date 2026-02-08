강원문화재단, ‘2026 G-콘텐츠 아카데미’ 창작자 공개 모집

강원 콘텐츠IP 개발과정 창작자 공모

웹툰·웹소설·캐릭터·시나리오 등 4개 분야

강원도 특화 콘텐츠IP 발굴

강원문화재단(대표이사 신현상)은 도내 콘텐츠 창작자 발굴과 지역 콘텐츠 산업 활성화를 위해 2026년 G-콘텐츠 아카데미 '강원 콘텐츠IP 개발과정' 참여 창작자를 공개 모집한다고 8일 밝혔다.

이 과정은 웹툰, 웹소설, 캐릭터(이모티콘), 시나리오 등 4개 분야를 대상으로, 강원 지역의 문화·자원·이야기를 기반으로 한 콘텐츠IP(지식재산)를 체계적으로 발굴·육성하기 위해 마련됐다. 지원 방식은 전문가 멘토링 지원과 지역 기반 창작 레지던시 지원의 두 가지 방식으로 운영된다.

멘토링 지원은 총 8개 내외의 콘텐츠IP를 선정해 분야별 전문가와의 1:1 멘토링과 함께 창작지원금 300만원을 지원한다. 선정된 창작자는 지원금을 활용해 작품 기획 고도화, 소재 발굴, 홍보 등 창작 전반에 활용하고, 멘토와의 밀착 지도를 통해 작품 완성도를 높이게 된다.

레지던시 지원은 전국의 창작자를 대상으로 하며, 강원을 배경으로 하거나 강원 지역의 소재를 활용한 영상 콘텐츠 시나리오 창작을 지원한다. 재단이 직접 지원하는 무정산 방식으로 창작자가 일정 기간 온전히 창작에 집중할 수 있도록 최대 300만원 범위에서 숙박을 제공할 예정이다. 해당 레지던시의 공간은 강원문화재단이 한국여성수련원 및 체스터톤스 속초와의 업무협약을 통해 마련된 공간으로 최대 2개월 간 운영된다.

재단은 지난 3년간 '강원 콘텐츠IP 개발 지원사업'을 통해 웹툰·웹소설·캐릭터·시나리오 등 4개 분야에서 총 33건의 신규 콘텐츠IP를 발굴했으며, 네이버 라인스토어 이모티콘 출시, 콘텐츠 플랫폼인 리디북스에 웹소설 출간 등 7건의 사업화를 도출했다.

이러한 성과를 토대로, 기존의 단발성 지원 방식에서 벗어나 단계형 창작 지원 구조를 구축하고자 올해 사업을 G-콘텐츠 아카데미 내 정규 과정인 '강원 콘텐츠IP 개발과정'으로 확대 운영한다. 이를 통해 창작자의 성장 단계에 맞춘 지속 가능한 지원과 창작자 간 소통을 강화할 계획이다.

이번 공개 모집 접수는 3월 12일까지 진행되며, 전자우편을 통해 접수할 수 있다. 자세한 모집 방법과 사업 내용은 강원문화재단 누리집 또는 강원영상위원회 누리집에서 확인할 수 있다.

신현상 강원문화재단 대표이사는 "강원 지역의 이야기와 자원이 창작자의 아이디어를 만나 경쟁력 있는 콘텐츠IP로 성장할 수 있도록 단계별 지원 체계를 강화하고 있다"며"이번 과정을 통해 지역에서 시작한 콘텐츠가 더 넓은 시장으로 확장할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





