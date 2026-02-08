본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

스포츠

'점프 실수' 차준환 "예방주사라고 생각하겠다"

노우래기자

입력2026.02.08 08:10

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동계올림픽 팀 이벤트 쇼트 프로그램서 실수
"도약 순간 타이밍이 좀 맞지 않았다"
11일 오전 개인전 쇼트 프로그램 연기

한국 피겨 남자 싱글 '간판' 차준환(서울시청)이 예방주사를 맞았다.


7일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 팀 이벤트(단체전) 남자 쇼트 프로그램에서 트리플 악셀(공중 3회전반)을 싱글로 처리하는 실수를 범했다. 기술점수(TES) 41.78점에 예술점수(PCS) 41.75점을 합쳐 83.53점으로 10명 가운데 8위로 밀렸다. 한국은 팀 이벤트에서 14점으로 10개국 중 7위에 그쳐 상위 5개 팀만 나가는 결승 진출에 실패했다.

차준환은 "일단 이번 올림픽에서 저의 첫 경기라 최선을 다했다"라며 "세 번째 점프인 트리플 악셀에서 실수가 좀 아쉽긴 하지만 개인전까지 이틀의 시간이 있는 만큼 잘 회복해서 더 나은 경기를 하고 싶다"고 말했다.

차준환이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 팀 이벤트 남자 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노(이탈리아)=AFP연합뉴스

차준환이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 팀 이벤트 남자 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노(이탈리아)=AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이날 첫 점프 과제인 쿼드러플 살코를 완벽하게 뛰고, 이어진 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프까지 안전하게 착지하며 순조롭게 출발했다. 세 번째 과제인 트리플 악셀을 싱글로 처리하는 실수로 0점을 받아 점수에 큰 손해를 보고 순위가 밀렸다. 차준환은 "도약하는 순간에 타이밍이 좀 맞지 않았다"며 "예방주사라고 생각한다. 개인전까지 잘 연습하면 될 것"이라고 설명했다.


차준환은 연기를 앞두고 떨렸냐는 질문에는 "약간의 긴장감은 있었다"며 "동료에게 에너지를 줄 수 있는 연기를 하고 싶었는데 실수가 있었다. 그런 부분은 개인전에서 보완하겠다"고 답했다. 이어 "개회식도 처음 참가하고 단체전까지 뛰면서 정말 바쁜 일정을 소화하며 잘 즐기고 있다"며 "평소에 만나기 어려운 다른 종목 선수들과도 교류하는 것들도 정말 좋다"고 미소를 지었다. 차준환은 한국시간 11일 오전 개인전 쇼트 프로그램 연기를 펼친다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"요즘 고객님들 가격은 안 봐요" 과일 하나 팔려고 밭부터 계약하는 백화점들 "요즘 고객님들 가격은 안 봐요" 과일 하나 팔려고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"미모 金" 피겨 차준환, 보그 최고 미남 선수 선정

"우리도 출전했어요"…'동계올림픽 이색 출전국'

"편의점 3000원대도 나와"…희소성 없어진 두쫀쿠 열풍 식나

"입과 소리가 따로"…머라이어 캐리, 올림픽 개막식 립싱크 논란

"K팝 아이돌 꿈꿨지만 사기에 성추행 피해"…BBC 외국인 연습생 폭로 보도

영국, F-35 스텔스기 중동 전진 배치…美·이란 긴장 대비

내일 아침 최저 -18도까지 '뚝', 전국 종일 영하권

새로운 이슈 보기