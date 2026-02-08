구로구, 어린이 민주주의 체험 '구로어린이나라' 참가자 모집

11일부터 접수…초등 4~6학년 대상

서울 구로구(구청장 장인홍)가 이달 11일부터 3월 24일까지 관내 초등학교 4~6학년을 대상으로 제11기 구로어린이나라 위원을 모집한다.

지난해 구로어린이나라 공감여행 모습. 구로구 제공.

'구로어린이나라'는 어린이들이 가상의 나라를 건국해 직접 헌법을 제정하고 정책 제안과 투표를 통해 민주주의를 배울 수 있는 특별한 교육의 장이다. 선거, 총회 등 정치 체험의 기회와 어린이들이 직접 목소리를 낼 수 있는 정책 참여의 장을 제공하기 위해 마련됐다.

지난 10기 활동에서 21개교 75명의 어린이가 참여해 총 8건의 정책을 제안했으며, 이 중 6건이 구정에 반영되는 등 실질적인 성과를 거뒀다.

참여를 원하는 학생은 구로구청 누리집 새소식란에서 신청서를 내려받아 전자우편으로 접수하면 된다. 기존 활동 위원 중 연임을 희망하는 경우 별도의 신청 절차 없이 활동을 이어갈 수 있다.

선발된 위원들은 교육, 교통안전, 문화체육, 식품위생, 인권복지, 환경 등 6개 상임위원회에서 활동한다. 분야별 전문 멘토단과 함께 안건 토론 및 정책 제안, 현장 체험학습, 공감여행 워크숍, 대통령 및 최고시민 선출 총선거, 총회 등 다양한 프로그램에 참여할 예정이다.

자세한 내용은 구청 교육지원과(02-860-2246)로 문의하거나 구로구청 누리집을 통해 확인할 수 있다.



지난해 구로어린이나라 총회한마당 행사 이후 기념촬영을 하고 있다. 가운데 장인홍 구로구청장. 구로구 제공.





김민진 기자



