"산재 62%는 30인 미만 사업장서 발생"…성동구 산업안전기동대, 두 달 활약 '성과'

자치구 최초 도입…160곳 점검

핀셋 예방 효과, 1132건 개선사항 조치

"산업재해의 62%가 30인 미만 사업장에서 발생하니 지방정부 차원의 적극적인 관리가 필수적입니다. 영세 사업주들이 안전을 '규제'가 아닌 '권리'로 인식하도록 돕고, 단 한 명의 노동자도 다치지 않는 '안전한 일터 성동'을 만들어가겠습니다."(정원오 성동구청장)

성동구 산업안전기동대가 소규모 사업장을 방문해 현장 안전 점검중인 모습. 성동구 제공.

서울 성동구가 자치구 최초로 도입한 '산업안전기동대'가 운영 두 달 만에 소규모 사업장의 안전 사각지대를 해소하며 산업재해 예방 역할을 해내고 있다고 8일 밝혔다.

지난해 12월 1일 본격 가동을 시작한 산업안전기동대는 올해 1월 말까지 총 160곳의 소규모 사업장을 방문해 현장 안전 점검을 완료했다.

점검 결과 기동대는 총 1132건(업체당 평균 7.1건)의 개선 사항을 발견했다. ▲안전보건 관리체계 구축(510건) ▲위험 기계·기구 안전조치(187건) ▲위험성평가 실시(135건) ▲안전보건 교육(41건) 등으로 특히 중대재해처벌법 대응에 어려움을 겪는 소규모 사업장의 법적 의무 이행을 집중 지도했다.

기동대는 자체 제작한 '안전·보건 관리 점검표'를 활용해 점검 직후 사업장에 전달하고, 사업주가 미흡한 점을 자발적으로 보완할 수 있도록 구체적인 가이드를 제시하고 있다.

또한 산재 고위험군인 ▲자동차 정비업(57개소) ▲제조업(47개소) ▲건물관리업(33개소) 등을 우선 점검해 업종별 맞춤형 예방을 실현하고 있다.

사업 초기 기동대 방문을 단속으로 오해했던 사업주들의 인식도 긍정적으로 변화했다. 성수동의 한 제조업체 관계자는 "의무 게시 사항인 법령 요지조차 어디서 구해야 할지 몰라 답답했는데 기동대가 직접 방문해 도와주니 정말 든든하다"고 소감을 전했다.

구는 올해 관내 30인 미만 소규모 사업장 중 고위험군을 선별해 연간 800곳 이상을 점검한다. 제조업·육가공업·자동차정비업 중심 현장 점검, 안전보건관리 컨설팅 운영, 산재 예방 교육 등을 추진할 계획이다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



