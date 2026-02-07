안병용·심화섭·오석규 의정부시장 민주당 후보들 출판기념회 '주말 대전'

안병용·심화섭·오석규 등 출간기념회 개최

정치 거물·유명 인사 대거 참석 '세대결'

6·3 지방선거 앞두고 지지세 결집 ‘총력’

오는 6월 3일 실시하는 제9회 전국동시지방선거를 4개월여 앞둔 가운데 경기 의정부시장 출마를 준비 중인 더불어민주당 후보군이 지난 주말 잇따라 출판기념회를 열며 본격적인 선거 채비에 나섰다. 후보들은 저서를 통해 의정부의 미래 비전을 제시하는 한편, 당내 주요 인사들을 집결시키며 거대한 세 대결을 펼쳤다.

안병용 전 의정부시장은 7일 오후 2시 의정부 아일랜드캐슬에서 출판기념회를 열고 있다. 이종구 기자 AD 원본보기 아이콘

문희상 전 국회의장이 7일 열린 안병용 전 의정부시장 출판기념회에 참석해 축사를 하고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

안병용 전 의정부시장은 7일 오후 2시 의정부 아일랜드캐슬에서 출판기념회를 열고 자신의 비전을 제시했다. 의정부시 최초 3선 시장을 지낸 안 전 시장의 정치 재개를 축하하기 위해 행사장 통로까지 시민과 지지자들로 가득 찼다.

안병용 전 시장은 "엄동설한에 이렇게 많이 참석해주셔서 한 분 한 분께 진심의 마음을 담아 머리 숙여 감사드린다"며 "이번 출판기념회가 의정부의 희망을 키우는 소중한 시간이 될 것"이라고 밝혔다.

이날 문희상 전 국회의장을 비롯해 임창열 전 경기도지사, 김문원 전 의정부시장, 홍문종 전 국회의원, 박지혜 국회의원, 이재강 국회의원, 양기대 전 국회의원, 윤형주 가수 등이 참석해 다양한 메시지로 출판기념회를 축하했다.

이날 출판기념회는 단순한 책 출판 행사 그 이상으로, 지역사회 신뢰를 다시 한번 확인하는 자리였으며, 새로운 정치 비전과 지역발전 전략을 공유하는 매우 중요한 계기가 되었다. 참석한 주요 인사들은 안 전 시장의 앞으로의 행보에 큰 기대를 표하며 지속적인 관심과 지지를 약속했다.

심화섭 민주당 당대표 특보. 심화섭 특보 제공 원본보기 아이콘

심화섭 민주당 당대표 특보(신한대 교수)도 신한대학교에서 저서 '심화섭, 사람과 길' 출판기념회를 개최하며 세를 과시했다.

심 특보의 출판기념회에는 영화배우 명계남이 직접 심 특보와의 노사모(노무현을 사랑하는 모임) 활동을 통한 인연 등을 소개했으며 정청래 민주당 대표, 추미애 법사위원장, 정동영 통일부장관, 김동연 경기도지사, 김병주 국회의원 등의 영상을 통한 축사가 눈길을 끌었다.

심 특보는 "이 책은 한 개인의 성공담이 아니라, 평범한 시민들이 서로 어깨를 걸고 만들어온 희망의 기록"이라며 "권력이 아닌 사람을 향했던 '바보 노무현'의 정신을 이어, 새로운 길을 나서겠다"고 저서를 출간하는 소회를 밝히고 있다.

이어 심 특보는 '심화섭, 사람과 길' 책을 통해 "제2의 고향인 의정부에서 30년을 살며 지역사회 발전을 위해 힘써 왔다"며 "의정부 시민과 함께 더불어 잘 사는 세상을 만드는 길을 열어가겠다"고 말했다.

오석규 경기도의원. 오석규 경기도의원 제공 원본보기 아이콘

앞서 지난 6일 오후에는 오석규 경기도의원이 의정부의 한 웨딩홀에서 저서 '뛰고 또 뛰는 젊은 정치인' 출판기념회를 열고 시장 출마에 대한 강한 자신감을 드러냈다.

오 의원은 도의회 문화체육관광위원회 활동을 통해 거둔 성과를 공유하며, 역동적이고 젊은 의정부를 만들기 위한 구체적인 청사진을 시민들에게 선보였다.

오석규 의원은 "책에는 정치인 이전에 한 사람의 시민으로서, 그리고 의정부의 변화를 꿈꾸는 젊은 정치인으로서 걸어온 고민과 실천의 기록을 담았다"며 "시민들과 직접 만나 진솔한 이야기를 나누는 자리가 되길 바란다"고 전했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>