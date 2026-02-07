멕시코 모자, 동계올림픽 사상 처음 같은 설원에 선다

슐레퍼-각시올라 밀라노·코르티나담페초 출전

엄마와 아들 알파인 스키 종목 나란히 등판

2011년 은퇴 당시 아들 안고 설원 질주

엄마와 아들이 같은 설원에 선다.

멕시코 알파인 스키 여자 국가대표 사라 슐레퍼(46)와 알파인 스키 남자 국가대표 라세 각시올라(18)가 7일(현지시간) 시작하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 알파인 스키 메달 레이스에 나란히 출전한다. 사상 최초로 동계올림픽에 동반 출전하는 모자(母子) 선수로 이름을 남긴다.

멕시코 알파인 스키 국가대표 사라 슐레퍼가 2011년 은퇴 경기에서 아들 라시 각시올라를 안고 설원을 내려가는 깜짝 이벤트를 펼치고 있다. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

1979년생인 슐레퍼는 알파인 스키의 대표 장수 선수다. 1995년 선수 생활을 시작했다. 1998 나가노 동계올림픽부터 2010 밴쿠버 동계올림픽까지 미국 대표팀의 일원으로 출전하고서 2011년 은퇴했다. 이후 멕시코인 남편과 결혼해 멕시코 국적을 얻은 뒤 2014년 현역에 복귀해 멕시코 국가대표로 활약했다. 멕시코 국기를 달고 출전하는 것은 2018 평창, 2022 베이징에 이어 이번이 세 번째다.

슐레퍼에게 이번 대회는 특별하다. 아들 각시올라와 함께 같은 무대에 선다. 각시올라는 어린 시절 어머니의 경기를 지켜보며 알파인 스키 선수의 꿈을 키웠고, 최근 멕시코 국가대표로 올림픽 출전권을 따냈다. 국제올림픽위원회(IOC) 공식 홈페이지에 따르면 모자 선수가 동계 올림픽에 나란히 출전하는 것은 이번이 처음이다.

슐레퍼-각시올라 모자는 과거에도 화제를 모은 바 있다. 슐레퍼는 2011년 은퇴 경기에서 자유로운 복장을 선택해 설원을 내려오는 스키계 전통에 따라 당시 4세이던 각시올라를 안고 내려와 깊은 인상을 남겼다.





