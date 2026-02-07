▲이종숙씨 별세, 방문신(한국방송협회 회장·SBS 대표이사 사장)씨 모친상 = 이대서울병원 장례식장 특2호실, 2월7일 별세. 발인 2월10일 오전 8시30분, 장지 예산추모공원.
[부고]방문신(한국방송협회 회장·SBS 대표이사 사장)씨 모친상
2026년 02월 07일(토)
