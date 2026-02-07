본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

부고

[부고]방문신(한국방송협회 회장·SBS 대표이사 사장)씨 모친상

입력2026.02.07 16:31

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲이종숙씨 별세, 방문신(한국방송협회 회장·SBS 대표이사 사장)씨 모친상 = 이대서울병원 장례식장 특2호실, 2월7일 별세. 발인 2월10일 오전 8시30분, 장지 예산추모공원.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

최신폰 놔두고 10만원짜리 구형 아이폰 찾는다…애플이 '업데이트' 꺼내든 이유 최신폰 놔두고 10만원짜리 구형 아이폰 찾는다…애... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"김수현 소아성애자"…이정섭 감독, 명예훼손 혐의로 검찰 송치

"편의점 3000원대도 나와"…희소성 없어진 두쫀쿠 열풍 식나

"입과 소리가 따로"…머라이어 캐리, 올림픽 개막식 립싱크 논란

1심 징역형·2심 무죄… '성유리 남편' 안성현, 결국 대법원行

호텔 방 숨은 카메라가 실시간 스트리밍…中 '스파이캠' 확산

다음 주 3492가구 공급 예정…1분기 서울 분양 2002년 이후 최다

中, '탈달러' 속 15개월 연속 금 사들여

새로운 이슈 보기