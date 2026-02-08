본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

최고 46층 아파트로 탈바꿈…반포미도2차 재건축 정비계획 수정가결

이민지기자

입력2026.02.08 11:15

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

용적률 300%, 559가구 규모

서울시가 지난 6일 '제1차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회'를 개최하고 '반포미도2차아파트 재건축사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)'을 수정가결했다고 8일 밝혔다.


위치도.

위치도.

AD
원본보기 아이콘

서초구 반포동 60-5번지에 위치한 반포미도2차아파트는 고속터미널역 트리플역세권(3·7·9호선)과 서리풀공원 옆에 있다. 1989년 준공된 아파트로 3개동, 435가구 규모의 노후 공동주택 단지로, 이번 결정을 통해 용적률 299.97% 이하, 46층 이하, 4개동 559세대(공공주택 87가구 포함) 규모의 주택단지로 재정비된다.

서초구에서 설치한 엘리베이터와 보행데크를 연결하는 공공보행통로(폭 5m) 계획을 통해 고속터미널역 접근성을 강화했고, 동측 반포미도1차아파트 재건축 단지와 함께 도로(고무래로)를 4m 확폭해 원활한 교통 흐름이 이루어지도록 했다. 또 현재 추진 중인 북측 고속터미널 부지 복합개발사업과 조화로운 스카이라인을 형성하도록 계획했다.


최진석 서울시 주택실장은 "이번 심의 결과를 반영하여 정비사업 통합심의 등 관련 절차의 신속한 추진을 통해 도시 경관 및 노후 공동주택의 주거 환경이 개선될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

직장인 연애, 대화 중요하다더니…'조건' 봤다

이스라엘 봅슬레이 대표팀 숙소 털렸다

日에는 2월 통김밥 먹는 풍습이 있다…에호마키 이야기

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

신차 구매 시 가장 중요한 건 '가격'…인기 차종은 'SUV'

새로운 이슈 보기