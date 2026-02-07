하남시, ‘마을공동체 주민제안 공모’ 실시…최대 500만원 지원

“우리 마을 고민, 직접 해결해요”

하남시, 24일까지 공동체 모집

주민 제안으로 마을 변화

경기 하남시(시장 이현재)는 오는 24일까지 '2026년 하남시 마을공동체 주민제안 공모사업'에 참여할 주민모임 공동체를 모집한다.

하남시, 마을공동체 공모사업 모집 포스터. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모사업은 같은 지역에 거주하는 주민들이 자발적으로 모여 마을에 필요한 활동을 직접 발굴하고 기획·실행할 수 있도록 지원하는 사업이다. 주민 주도의 공동체 활동을 통해 이웃 간 관계를 회복하고, 지역 문제를 함께 해결하는 데 목적이 있다.

시는 마을환경 개선과 생활 속 불편 사항 해소 등 지역 특성과 주민 수요를 반영한 다양한 공동체 활동을 지원함으로써, 주민 참여를 기반으로 한 지속 가능한 마을공동체 조성을 도모할 계획이다.

지원 대상과 규모는 공동체의 활동 단계에 따라 차등 적용되며, 사업은 총 4단계(형성·성장·지속·문제해결형)로 운영된다. 공동체 활동을 처음 시작하는 '형성' 단계는 5명 이상의 주민이 모이면 신청할 수 있으며, '성장', '지속', '문제해결형' 단계는 10명 이상의 주민으로 구성된 공동체가 대상이다. 지원금은 단계별로 최소 200만원에서 최대 500만원 이내로 차등 지원된다.

참여를 희망하는 공동체는 오는 2월 23일까지 사전상담을 반드시 완료해야 한다. 시는 상담 과정에서 사업 취지에 부합하는 계획 수립과 적정 예산 편성 등에 대한 전문적인 컨설팅을 제공해, 주민들의 사업 이해도와 실행력을 높일 방침이다.

사전상담을 마친 공동체는 24일까지 보탬e 누리집을 통해 최종 신청하면 된다.

시는 접수된 신청서를 바탕으로 ▲1차 서류심사(적격성 검토) ▲2차 전문가 대면 심사(사업성 평가) ▲3차 하남시 마을공동체 심의위원회 심의 등 총 3단계의 심사 절차를 거쳐 지원 대상을 선정할 예정이다.

최종 선정 결과는 오는 3월 중 하남시청 홈페이지를 통해 공개되며, 선정된 공동체에는 개별 통보할 계획이다.

하남시 관계자는 "이번 공모사업이 주민들이 마을의 주체로서 지역 문제를 함께 고민하고 해결해 나가는 계기가 되길 바란다"며 "주민들의 다양하고 창의적인 제안이 실질적인 마을 변화로 이어질 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>