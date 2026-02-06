나주시, 설 연휴 환경오염 예방 특별점검

환경오염 취약지역·배출사업장 집중 점검

전남 나주시가 설 연휴 기간 관리 공백을 악용한 환경오염 물질 불법 배출을 예방하기 위해 특별점검에 나선다.

나주시는 오는 9일부터 24일까지 16일간 설 연휴 전, 중, 후 3단계 집중 관리 체계를 가동해 환경오염 우려 지역과 배출사업장을 대상으로 특별점검을 한다고 6일 밝혔다.

이번 점검은 산업단지와 농공단지 등 공장 밀집 지역을 비롯해 주변 하천, 축사 시설 등 환경오염 발생 우려가 큰 지역을 중심으로 추진하며 사전 계도, 현장점검, 상황 대응을 연계한 종합적인 관리 체계를 통해 환경오염 발생 가능성을 최소화하는 데 중점을 두고 있다.

또 동절기 한파로 인한 배출시설과 방지시설의 동파 및 파손으로 인한 오염물질 유출 사고를 예방하기 위해 취약 시설에 대한 사전 점검과 관리 강화도 병행한다.

시는 배관 보온 조치, 장기간 가동 중단 시 잔수 제거 등 동파 예방 수칙을 사업장에 안내하고 시설 고장이나 오염물질 유출 사고 발생 시 즉각적인 조치가 이뤄질 수 있도록 현장 대응 체계를 유지할 계획이다.

특히 도축업과 육류가공업, 식료품 제조시설, 악취배출사업장, 축사시설 등 환경오염 우려 업소를 중점 관리 대상으로 지정해 자율점검 협조문을 발송하고 특별점검을 할 예정이다.

아울러 설 연휴 기간 중 환경오염 사고 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 비상 대응체계를 유지하고 불법 배출 행위가 적발될 경우 관련 법령에 따라 엄정 조치할 방침이다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr



