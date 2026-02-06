본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"경찰 안 무섭다"… 햄스터 학대 장면 생중계한 남성

임주형기자

입력2026.02.06 21:31

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동물자유연대, 동물 22마리 긴급 구조
대부분 주요 장기 손상…사망 위험도

햄스터와 기니피그 등을 학대하는 장면을 온라인으로 생중계한 남성이 경찰에 고발됐다. 수사 과정에서 이 남성의 주거지에서는 장기 손상을 입은 동물 20여마리가 발견됐다.


동물권 단체 동물자유연대는 지난 3일 경찰과 구청 관계자들과 함께 동물 학대 혐의를 받는 A씨로부터 햄스터 12마리와 기니피그 1마리 등 모두 22마리를 격리해 보호 중이라고 6일 밝혔다. 이 가운데 14마리는 인근 동물병원으로 옮겨져 치료받고 있으며, 나머지 8마리는 단체가 운영하는 보호 시설로 인계됐다.


햄스터. 동물자유연대

햄스터. 동물자유연대

AD
원본보기 아이콘

A씨의 집에서 구조된 동물 대부분은 장기간의 스트레스와 영양 부족으로 간·폐·신장 등 주요 장기가 손상된 상태였다. 동물의 신체 부위 곳곳이 훼손된 것으로 전해졌다. 의료진은 일부 동물에 대해 "기력 저하와 운동 장애가 심각해 사흘 안에 사망할 가능성도 있다"는 소견을 내놨다.


연대에 따르면 A씨는 지난해 3월부터 다치거나 피를 흘리는 동물, 학대당해 쓰러진 동물의 사진과 영상을 네이버 카페 등 여러 온라인 커뮤니티에 게시해왔다. 특히 그는 햄스터 여러 마리를 좁은 공간에 함께 넣어 사육했다. 햄스터는 극심한 스트레스를 받으면 동족을 공격하거나 포식할 수 있어 합사가 금기시되는 동물로 알려져 있다.


연대는 지난해 12월 A씨를 경찰에 고발했다. 일부 누리꾼들이 학대를 중단하라고 항의했지만, A씨는 "경찰 수사는 무섭지 않다"는 취지의 발언을 하며 조롱하듯 학대를 이어간 것으로 알려졌다. 그는 햄스터를 청소기로 빨아들이거나 용기에 넣고 흔드는 등 엽기적인 행위를 벌였고, 이를 온라인으로 생중계하기도 했다. 울산 울주경찰서는 조만간 A씨를 동물보호법 위반 혐의로 불러 조사할 방침이다.

노주희 동물자유연대 활동가는 "피학대 동물을 격리하더라도 보호 비용을 납부하면 학대자에게 반환하고 있다"며 "현행법상 학대 재발을 막기 어렵다. 정부가 국정과제로 제시한 동물 학대자 사육 금지 제도 도입이 시급하다"고 촉구했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"헉, 나 로또 맞은거 맞지"…자동매매 삼전 하한가 매수, 10분만에 36% 수익 "헉, 나 로또 맞은거 맞지"…자동매매 삼전 하한가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"밥 먹었으니 빨리 치카치카해" 이러면 다 망가진다…'전문가 경고'

치매 발병 위험…'눈'에서 신호 보낸다

"든든하다"…WBC 대표팀 한국계 빅리거 4명 합류

시속 110㎞ 고속도로서 '킥보드 질주' 경악

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

"연필심 두께에 땅값이…" 대통령도 지적한 '종이지적도' 바로잡는다

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원…"무료 창구 왜 닫았나"

새로운 이슈 보기