[내일날씨]'봄'이 오다 말았네…입춘 지나도 강추위

아침 최저기온은 -17∼-2도

입춘이 지났지만, 토요일인 7일도 매섭고 차가운 추위가 이어지겠다. 아침 최저기온은 -17∼-2도, 낮 최고기온은 -5∼5도로 예년보다 낮을 것으로 예보됐다.

전국 대부분 지역 아침 기온이 -15∼-5도(경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지 -15도 이하)로 낮겠고 바람까지 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아지다. 동해안을 제외한 중부 지방, 경북 중·북부 내륙과 북동 산지, 전북 동부에는 한파특보가 내려진 상태다.

서울 명동에서 두꺼운 외투와 방한용품으로 중무장한 외국인 관광객들이 길을 걷고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전국에 구름이 많다가 오전부터 점차 맑아지겠다. 동해안은 대체로 흐리다가 오후부터 점차 맑아지겠으며 충청권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다.

오전에 제주도에서 내리기 시작한 눈은 오후부터 전라 서해안과 충남 서해안, 밤부터는 충남권 북부 내륙과 충북 중·남부, 그 밖의 전남권, 전북 남부 내륙으로 확대되겠다. 제주도는 새벽까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 전라 서해안은 오전에, 경기 남서부와 충남권, 전북, 경남 서부 내륙은 밤에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리겠다.

6∼8일 사흘 동안 울릉도·독도 10∼40㎝, 제주도 산지 10∼20㎝(많은 곳 30㎝ 이상), 제주도 중산간과 동부 5∼15㎝, 제주도 해안 3∼10㎝의 눈이 예보됐다. 7∼8일 예상 적설량은 전북 서해안·남부 내륙과 광주·전남 서부 3∼8㎝(많은 곳 서해안 10㎝ 이상), 전남 북동부와 충남 서해안 1∼3㎝, 세종·충남 북부 내륙 1㎝ 안팎, 충북 남부와 전남 남동부 1㎝ 미만이다. 6∼7일에는 강원 중·남부 동해안과 경북 북부 동해안에 1㎝ 안팎의 눈이 내리겠다.

서울과 일부 경기 내륙, 강원 동해안·산지, 일부 충청권, 전남 동부, 경상권에는 건조특보가 발효됐다. 그 밖의 지역도 대기가 메마른 데다 바람도 강해 산불과 각종 화재 예방에 유의해야겠다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>