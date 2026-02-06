본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

라온시큐어, 지난해 영업익 36% 증가…질적 성장 가속

장효원기자

입력2026.02.06 19:31

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
라온시큐어, 지난해 영업익 36% 증가…질적 성장 가속
AD
원본보기 아이콘

라온시큐어 는 지난해 영업이익이 26억7800만원으로 전년 대비 36% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다. 같은 기간 매출액은 637억5100만원으로 지속적인 성장세를 이어갔다.


회사 측은 이번 실적 개선이 주요 사업의 고른 성장과 수익성 강화가 동시에 나타난 결과로 보고 있다. 2024년 이후 블록체인 기반 디지털 ID와 화이트햇 컨설팅 등 서비스 사업 매출이 증가하면서, 그간의 선제적 투자에 대한 레버리지 효과가 확대되고 있다는 분석이다.

블록체인 기반 디지털 ID 사업이 안정적인 성장세를 이어가는 가운데 최근 보안사고 증가와 규제 강화로 내부통제 및 계정·접근관리 수요가 확대되고 화이트해커 기반 현장 컨설팅을 도입하려는 흐름이 맞물리며 성장세를 이어가고 있다.


해외 사업에서도 의미 있는 지표가 나타나고 있다. 일본에서 서비스 중인 다중인증(MFA) 플랫폼 '원패스'는 월간 활성 이용자 수(MAU) 1000만명 돌파를 앞두고 있으며 현지 금융·비금융권을 중심으로 디지털 인증·보안 수요가 확대되고 있다.


업계에서는 향후 정부의 정보보호 종합대책 시행과 보안 산업의 AI 활용 확산이 맞물리면서 디지털 인증과 접근관리 분야의 구조적 성장 가능성에 주목하고 있다. 라온시큐어 역시 인증·접근관리 플랫폼에 AI 기술을 접목해 에이전틱 AI 보안 자동화 사업 고도화를 추진 중인 것으로 알려졌다.

라온시큐어 관계자는 "이번 실적 개선은 프로젝트 중심의 일회성 매출보다 서비스 사업 비중을 높여온 결과가 나타난 것"이라며 "플랫폼·서비스에 대한 선제적 투자가 수익 단계에 진입하면서 이익 개선 효과가 가시화되고 있다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"3억9천 빚내서 5억 부어" SK하닉 '올인'한 공무원…"강제청산 가나" 했는데 결국 "3억9천 빚내서 5억 부어" SK하닉 '올인'한 공무원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"밥 먹었으니 빨리 치카치카해" 이러면 다 망가진다…'전문가 경고'

치매 발병 위험…'눈'에서 신호 보낸다

"든든하다"…WBC 대표팀 한국계 빅리거 4명 합류

시속 110㎞ 고속도로서 '킥보드 질주' 경악

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

"연필심 두께에 땅값이…" 대통령도 지적한 '종이지적도' 바로잡는다

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원…"무료 창구 왜 닫았나"

새로운 이슈 보기