한복 명예 홍보대사 된 金여사 "한복은 K컬처의 핵심 자산"

한복 나눔 장터와 한복 전시 관람

행운 명태 만들기 체험

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 설맞이 한복인 신년회에 참석하기 위해 서울 중구 정동1928 아트센터를 방문했다고 전은수 청와대 부대변인이 밝혔다.

김 여사는 이날 신년회 참석에 앞서 한복 나눔 장터와 한복 전시를 관람하고, 행운 명태 만들기 체험에 참여했다. 이번 체험에는 한복을 사랑하는 국내외 인플루언서 7인이 함께해 의미를 더했다.행운 명태 만들기 체험은 액운을 막고 복을 부른다는 의미를 담은 '행운 명태'를 명주실로 감싼 뒤 키링을 연결해 완성하는 프로그램으로, 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

외국인 인플루언서를 포함한 참여자들은 전통 소품 제작과 한복 체험을 통해 한복의 미와 의미를 국내외에 알리는 데 함께했다.

이어 김 여사는 문화체육관광부가 주최한 설맞이 한복인 신년회에 참석했다. 이번 신년회에서는 한복의 가치와 아름다움을 국내외에 널리 알려온 김 여사가 '한복 명예 홍보대사'로 추대됐다.

김 여사는 수락 인사에서 "한복은 한국을 대표하는 소중한 문화유산이자 K-컬처의 핵심 자산"이라며 "묵묵히 한복을 짓고 연구해 온 한복인 여러분의 헌신과 정성이 오늘의 한복을 만들었다"고 말했다.

또 "우리 한복이 더 많은 세계인에게 사랑받을 수 있도록 함께 힘을 모아달라"며 "저 역시 한복의 아름다움을 알리는 일에 더욱 정성을 다하겠다"고 밝혔다.

김 여사는 한복계 원로 4인이 신진 디자이너 4인에게 인연상자를 전달하는 인연상자 전달식 이후 신년회에 참석한 한복인 한 분 한 분에게 직접 다가가 인사를 전하며 '한복 생활화와 문화 확산'을 위한 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

한 참석자는 "여사님께서 '한복 생활' 문화를 널리 알려 유네스코 등재로 이어지는 성과가 있기를 바란다"며 한국인으로서, 한복인으로서 자부심을 전하기도 했다.

김 여사는 신년회에 참석한 많은 한복인들과 인사를 나누고 기념사진을 촬영하며 따뜻한 분위기 속에서 일정을 마무리했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>