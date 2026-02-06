본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

예산 산란계 농장 '고병원성 조류인플루엔자' 발생

장희준기자

입력2026.02.06 18:50

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

긴급 살처분 및 역학조사 실시

충남 예산군의 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생했다.


고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 6일 충남 예산군 소재 산란계 농장(약 65만3000마리)에서 고병원성 조류인플루엔자(H5N9형)가 확진됐다고 밝혔다. 중수본은 해당 농가에 초동대응팀을 투입해 출입을 통제하고 긴급 살처분과 역학조사 등을 실시하고 있다. 또 충남·경기 지역 산란계 농장과 관련 시설, 차량 등에 대해 24시간 동안 일시 이동중지 명령을 발령했다.

지난해 12월 H5N1형 고병원성 조류인플루엔자 확진 판정을 받은 경기 안성시 한 산란계 농장 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

지난해 12월 H5N1형 고병원성 조류인플루엔자 확진 판정을 받은 경기 안성시 한 산란계 농장 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이번 사례는 2025∼2026년 동절기 가금농장에서 발생한 39번째 고병원성 조류인플루엔자다.


지난달 20일 충남 보령시에서 발생한 뒤 16일 만의 확진 사례다. 최근 철새 개체 수가 증가하고 야생조류에서 고병원성 인플루엔자 검출이 지속되고 있어 추가 발생 위험이 높다.


중수본은 20만마리 이상을 사육하는 전국 산란계 농장 75곳을 대상으로 오는 20일까지 특별 방역 점검을 시행할 계획이다. 아울러 발생 농장 반경 10㎞ 이내 '방역지역'에서 가금농장과 5만마리 이상을 사육하는 전국 산란계 농장에 일대일 전담관을 지정해 이달 말까지 집중 관리한다.

또 7~20일을 '전국 일제 집중 소독기간'으로 지정해 철새도래지와 가금농장, 축산시설, 차량에 대한 소독을 강화하고 전국 가금농장에 출입하는 축산차량 등에 대해 불시 환경 검사에 나선다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"3억9천 빚내서 5억 부어" SK하닉 '올인'한 공무원…"강제청산 가나" 했는데 결국 "3억9천 빚내서 5억 부어" SK하닉 '올인'한 공무원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"밥 먹었으니 빨리 치카치카해" 이러면 다 망가진다…'전문가 경고'

치매 발병 위험…'눈'에서 신호 보낸다

"든든하다"…WBC 대표팀 한국계 빅리거 4명 합류

시속 110㎞ 고속도로서 '킥보드 질주' 경악

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

"연필심 두께에 땅값이…" 대통령도 지적한 '종이지적도' 바로잡는다

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원…"무료 창구 왜 닫았나"

새로운 이슈 보기