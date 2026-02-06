美·이란, 핵협상 재개…쟁점은 '우라늄 농축'

미국과 이란이 8개월 만에 핵 문제에 관한 협상을 재개했다.

6일(현지시간) 로이터·AFP 통신 등에 따르면 미국과 이란 대표단은 이날 오전 오만의 수도 무스카트에서 이란 핵 문제를 논의하는 회담에 돌입했다. 지난해 6월 이스라엘과 미국이 잇따라 이란 핵시설을 공습하며 대화가 중단된 지 8개월 만이다. 미국 측에서는 스티브 윗코프 백악관 중동특사, 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 참석했다. 이란에선 아바스 아라그치 외무장관이 나왔다. 현지 언론에선 중동을 담당하는 미군 중부사령관도 등장했다는 보도가 나왔다.

6일(현지시간) 미국과의 핵문제 대화를 위해 오만을 찾은 아바스 아라그치 이란 외무장관(왼쪽)과 바드르 알부사이디 오만 외무장관이 대화 중이다. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

메흐르 통신을 비롯한 이란 매체는 이번 회담이 양국 대표의 대면이 아니라 오만 관계자를 통한 간접적인 형식으로 열린다고 보도했다. 지난해 협상도 오만을 중개자로 둔 간접 회담이었다.

미국은 지난해 12월 시작된 이란 반정부 시위를 계기로 군사개입 가능성을 시사하며 이란에 핵협상 재개를 압박해왔다. 이번 회담의 최대 쟁점은 이란의 우라늄 농축 활동으로 꼽힌다.

미국은 이란 측에 우라늄 농축을 완전히 포기하는 '농축 제로'를 요구해왔지만, 이란은 이를 주권 문제로 인식해 강력히 거부하고 있다. 이란은 중동 지역의 제3국이 참여하는 방식으로라도 우라늄 농축 활동을 계속하겠다는 입장이다. 이 밖에도 미국은 이란의 핵문제뿐 아니라 탄도미사일 개발 프로그램과 주변국의 대리 무장세력 지원 문제 등도 협상 테이블에 올리길 희망하고 있다.

이란은 반정부 시위 여파로 이슬람 신정일치 체제의 존립이 위협받는 상황에서 대화를 수용하기는 했지만 핵프로그램 외에 다른 국방·안보 사안은 협상 의제가 될 수 없다고 선을 긋고 있다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>