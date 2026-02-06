'올림픽' 찾은 이재용, 2년 만에 스포츠 외교 재개

만찬에서 JD 밴스 미국 부통령 등 만나

이재용 삼성전자 회장이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 공식 석상에 참석해 2년 만에 스포츠 외교 활동을 재개했다. 올림픽은 세계 각국의 기업인이 자국 선수단을 응원하고 네트워킹의 기회를 갖기 위해 집결하는 만큼 스포츠뿐 아니라 글로벌 비즈니스의 중요 무대로도 여겨진다.

6일 재계에 따르면 이재용 회장은 5일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 국제올림픽위원회(IOC) 위원장 주최 만찬에 참석했다. 만찬에는 커스티 코벤트리 IOC 위원장, JD 밴스 미국 부통령 등도 자리했다. 이 회장은 전날 서울김포항공비즈니스센터(SGBAC)를 통해 밀라노로 출국했다. 올림픽 기간 글로벌 정관계 및 스포츠계 인사, 주요 비즈니스 파트너 등을 만날 것으로 알려졌다.

이번 일정은 2024 파리 올림픽 기간 프랑스 파리를 방문한 후 2년 만의 올림픽 참관이다. 삼성전자는 IOC 최상위 후원사 TOP(The Olympic Partner) 15개사 중 유일한 한국 기업이다. 1997년 IOC와 톱 계약을 맺고 '1998 나가노 동계올림픽'부터 무선통신 분야 공식 후원사로 활동해왔다.

이번 동계올림픽에선 밀라노 필라초 세르벨로니에 삼성의 올림픽 파트너십 여정과 올림픽과 함께해 온 기술 혁신의 역사를 소개하는 '삼성 하우스'를 개관했다. 또 삼성전자는 동계올림픽 및 패럴림픽에 참가하는 90여개국 3800여명의 선수 전원에게 '갤럭시 Z 플립7 올림픽 에디션'을 제공하고, 시상대 위에 오른 선수들이 영광의 순간을 직접 촬영하는 '빅토리 셀피'를 개인종목뿐 아니라 단체종목까지 확장해 운영할 계획이다. 앞서 2024 파리 올림픽 때도 '갤럭시 Z 플립6' 를 참가 선수들에게 전달했으며, 최초로 빅토리 셀피를 시행해 전 세계적으로 뜨거운 관심을 받은 바 있다.

당시 보름간 파리 출장을 마치고 귀국한 이 회장은 "올림픽에서 우리 선수들이 잘해서 기분이 좋았다"며 "갤럭시 Z 플립6 셀피를 찍는 마케팅도 잘된 것 같아서 보람이 있었다"고 했었다.





