고령군, 지산동고분군·개실마을…「로컬100」최종 선정

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.06 18:16

문화가 함께하는 지역대표문화공간
유네스코 세계유산인 지산동 고분군
전통마을 유래를 가진 개실마을

경북 고령군은 6일 지역 대표 문화자원인 지산동고분군과 개실마을이 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 주관하는 '제2기 로컬 100'에 최종 선정됐다고 밝혔다.


'로컬 100'은 지역대표 문화자원 100개를 선정, 대국민 홍보를 통하여 지역 문화·관광을 활성화 및 생활인구를 확대하고자 하는 사업이다.

먼저, 전국에서 접수된 약 1,000개의 문화자원 가운데 전문가 심사를 거쳐 200개 후보군을 선발 후 온라인 국민 투표를 실시하였고 고령군은 특히 전국 9위의 우수 후보로 꼽히며 주목받았으며 이후 최종 전문가 심사를 거쳐 최종 100선에 이름을 올리며 그 가치를 다시 한번 입증했다.

(좌)전통마을 유래를 가진 개실마을 (우)유네스코 세계유산인 지산동 고분군/김이환 기자

유네스코 세계유산인 지산동 고분군은 그 일원에서의 연중 문화 체험 (문화 예술 공연, 빛 체험) 등이 심사위원들에게 좋은 평가를 받았고, 꽃이 피는 아름다운 골을 품은 전통 마을이라는 유래를 가진 개실마을 역시 지역대표 문화공간으로 높은 점수를 받았다.


로컬 100에 선정된 자원에는 공식 현판이 수여되며, 향후 2년간(2026~2027) 문화체육관광부와 지역문화진흥원의 공식 누리집, SNS 등 다양한 매체를 통해 전국적인 집중 홍보가 이루어진다.


고령군(군수 이남철)은 "이번 로컬 100 선정은 고령의 문화자원이 전국적으로 그 가치를 다시 한번 인정받은 쾌거"라며, "지산동고분군과 개실마을이 남녀노소 모두가 즐거운 문화체험이 늘 함께하는 K-헤리티지로 지속해서 자리매김할 수 있도록 행정적인 최선을 다하겠다."고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

