구리시의회, 아파트·골목상권 연합회와 연쇄 간담회…민생 소통 행보

이종구기자

입력2026.02.06 17:52

신동화 의장 “아파트 정주여건 개선·골목경제 활성화 총력”

경기 구리시의회(의장 신동화)가 지역 내 주요 민생 현안을 살피기 위해 아파트 입주민 대표 및 골목상인들과 잇따라 간담회를 열고 소통 행보에 박차를 가하고 있다.

신동화 구리시의회 의장이 6일 시의회 멀티룸에서 구리시아파트총연합회와 간담회에서 인사말을 하고 있다. 구리시의회 제공

신동화 구리시의회 의장이 6일 시의회 멀티룸에서 구리시아파트총연합회와 간담회에서 인사말을 하고 있다. 구리시의회 제공

구리시의회는 6일 시의회 멀티룸에서 구리시아파트총연합회(회장 김사성)와 간담회를 가졌다.


이날 자리에는 신동화 의장을 비롯해 김성태 부의장, 권봉수·양경애 의원 등과 20여 명의 입주자대표회의 회장단이 참석해 공동주택 관리 발전 방안을 머리를 맞댔다.

연합회 측은 구리시 공동주택 거주 비율이 80%에 육박하는 만큼 현실에 맞는 지원이 필요하다고 강조하며 ▲승강기 교체 지원 기준 개선 ▲공동주택 보조금 증액 ▲장애인 주차구역 관련 제도 정비 ▲구리IC 방음터널 공사 지연 대책 등을 강력히 건의했다.


신동화 의장은 "조성된 지 30년이 넘은 노후 단지들의 주거 환경 개선이 시급하다"며 "시민들의 권익 향상을 위해 정책과 예산, 입법 등 모든 수단을 동원해 검토하겠다"고 화답했다.


앞서 5일에는 구리시골목상인연합회(회장 최경진)와의 간담회가 진행됐다. 장기화된 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인들의 애로사항을 청취하고 골목상권 진흥 방안을 모색하기 위한 자리였다.

상인회장들은 ▲옥외영업신고 규제 해소 ▲상인회 정착을 위한 인큐베이팅 지원 ▲상권 인근 주차장 유연 운영 ▲상권활성화재단 정책 수립 시 상인 의견 반영 등 실효성 있는 지원책을 요청했다.


최경진 회장은 "공실이 늘고 활력이 떨어지는 현장의 위기감을 의회가 적극적으로 살펴달라"고 호소했다.


이에 신 의장은 "골목상권은 시민들의 커뮤니티 장이자 지역 경제의 뿌리"라며 "논의된 안건들을 바탕으로 골목상권이 다시 도약할 수 있도록 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
