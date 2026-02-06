본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

농식품부 "이달 중 '농협 개혁' 위한 제도개선 과제 도출"

세종=주상돈기자

입력2026.02.06 17:49

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

농협 개혁추진단 2차 회의
단기 추진과제와 중장기 제도개선 과제 구분해 검토

'농협 개혁 추진단'이 농협 개혁을 위한 제도개선 과제를 이달 중 도출하기로 했다.


농림축산식품부는 6일 서울 농업보험정책금융원에서 농협 개혁 추진단 2차 전체회의를 개최하고 이같은 방안을 논의했다고 밝혔다. 농협 개혁 추진단은 김종구 농식품부 차관과 원승연 명지대 교수가 공동단장을 맡고 있다.

농식품부 "이달 중 '농협 개혁' 위한 제도개선 과제 도출"
AD
원본보기 아이콘

이번 회의는 지난달 30일 출범회의에서 논의된 농협 운영의 투명성 확대 및 내부통제 체계 강화와 금권선거 방지를 위한 선거제도 개선, 농협 경제 사업활성화 및 도시농협 역할 제고 등 농협 개혁의 기본 방향을 토대 논의가 진행됐다. 이날엔 세부 과제별 추진방안을 구체화하고 향후 추진 일정을 논의했다.


특히 개혁 추진단은 내부통제 강화를 위한 농협중앙회 등 운영공개 강화와 조합·중앙회 감사기능 제고 및 관리·감독 강화 등을 위한 다양한 방안을 논의했다. 향후 추진단은 금품선거 방지를 위한 선거관리 강화 및 선거운동 확대와 다양한 제도 사례·쟁점 분석 등 논의를 집중적으로 진행할 계획이다.


이날 원 교수는 "개혁과제를 심층적으로 검토·논의할 수 있도록 내부통제 강화, 선거제도 개편 등 분과별로 제도개선 과제를 논의해 나갈 계획"이라며 "과제별로 단기 추진과제와 중장기 제도개선 과제를 구분해 단계적으로 검토해 나갈 계획"이라고 설명했다.

아울러 김 차관은 "신속한 제도개선이 필요한 과제들에 대해서는 2월 말까지 논의를 마무리해 법률 개정안을 마련할 것"이라며 "공론화가 필요한 과제들은 5월까지 추진단 논의를 통해 추진방향을 정립하겠다"고 말했다.


한편 농협중앙회도 자체적으로도 지난 3일 '농협개혁위원회' 2차 회의를 열고 개혁안 논의를 본격적으로 시작했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"3억9천 빚내서 5억 부어" SK하닉 '올인'한 공무원…"강제청산 가나" 했는데 결국 "3억9천 빚내서 5억 부어" SK하닉 '올인'한 공무원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"밥 먹었으니 빨리 치카치카해" 이러면 다 망가진다…'전문가 경고'

치매 발병 위험…'눈'에서 신호 보낸다

"든든하다"…WBC 대표팀 한국계 빅리거 4명 합류

시속 110㎞ 고속도로서 '킥보드 질주' 경악

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

"연필심 두께에 땅값이…" 대통령도 지적한 '종이지적도' 바로잡는다

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원…"무료 창구 왜 닫았나"

새로운 이슈 보기