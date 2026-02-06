농식품부 "이달 중 '농협 개혁' 위한 제도개선 과제 도출"

농협 개혁추진단 2차 회의

단기 추진과제와 중장기 제도개선 과제 구분해 검토

'농협 개혁 추진단'이 농협 개혁을 위한 제도개선 과제를 이달 중 도출하기로 했다.

농림축산식품부는 6일 서울 농업보험정책금융원에서 농협 개혁 추진단 2차 전체회의를 개최하고 이같은 방안을 논의했다고 밝혔다. 농협 개혁 추진단은 김종구 농식품부 차관과 원승연 명지대 교수가 공동단장을 맡고 있다.

이번 회의는 지난달 30일 출범회의에서 논의된 농협 운영의 투명성 확대 및 내부통제 체계 강화와 금권선거 방지를 위한 선거제도 개선, 농협 경제 사업활성화 및 도시농협 역할 제고 등 농협 개혁의 기본 방향을 토대 논의가 진행됐다. 이날엔 세부 과제별 추진방안을 구체화하고 향후 추진 일정을 논의했다.

특히 개혁 추진단은 내부통제 강화를 위한 농협중앙회 등 운영공개 강화와 조합·중앙회 감사기능 제고 및 관리·감독 강화 등을 위한 다양한 방안을 논의했다. 향후 추진단은 금품선거 방지를 위한 선거관리 강화 및 선거운동 확대와 다양한 제도 사례·쟁점 분석 등 논의를 집중적으로 진행할 계획이다.

이날 원 교수는 "개혁과제를 심층적으로 검토·논의할 수 있도록 내부통제 강화, 선거제도 개편 등 분과별로 제도개선 과제를 논의해 나갈 계획"이라며 "과제별로 단기 추진과제와 중장기 제도개선 과제를 구분해 단계적으로 검토해 나갈 계획"이라고 설명했다.

아울러 김 차관은 "신속한 제도개선이 필요한 과제들에 대해서는 2월 말까지 논의를 마무리해 법률 개정안을 마련할 것"이라며 "공론화가 필요한 과제들은 5월까지 추진단 논의를 통해 추진방향을 정립하겠다"고 말했다.

한편 농협중앙회도 자체적으로도 지난 3일 '농협개혁위원회' 2차 회의를 열고 개혁안 논의를 본격적으로 시작했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



