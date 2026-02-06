전남도, 9일자 수시인사 단행…통합 지방정부 출범 준비

고미경 자치행정국장 인재개발원장 이동

전라남도는 오는 9일 자로 국장급(3급) 이하 공무원에 대한 수시인사를 단행했다.

이번 인사는 파견 및 상위 직급으로의 승진·전보 성격을 담고 있다. 인사 규모는 국장급(3급·부이사관) 4명, 과장급(4급·서기관) 2명, 팀장급(5급·사무관) 8명, 6급 이하 14명 등 총 28명이다.

승진 인사의 경우 개인별 순위, 성과 등을 두루 평가해 국장급 1명, 과장급 1명, 팀장급 3명, 6급 이하 6명 등 총 11명을 결정했다.

우선 이번 3급 승진의 경우 서형빈 동부지역본부 기획홍보관이 승진 후 행정안전부로 파견됐다.

3급 전보 인사에선 고미경 자치행정국장이 인재개발원장으로 자리를 옮겼다. 또 강종철 인재육성교육국장은 자치행정국장, 박종필 인재개발원장은 인재육성교육국장으로 이동했다.

또, 정채용 동부지역본부 홍보팀장이 4급 기획홍보관으로 승진했고, 최남규 건설교통국교통행정과장 직무대리는 건설교통국 교통행정과장으로 직급 승진했다.

한편 전남도는 이번 수시인사를 통해 조직을 보다 탄탄히 구축하고, 향후 전남·광주 행정 통합 지방정부 출범'에 대응한다는 방침이다.





