철원군, ‘발암물질’ 석면 슬레이트 철거 지원…3월 17일까지 접수

강원도 철원군이 군민의 건강을 위협하는 노후 석면 슬레이트 처리에 박차를 가한다.

철원군은 6일부터 3월 17일까지 관내 건축물 소유자를 대상으로 '2026년 슬레이트 처리지원 사업' 신청을 접수한다고 밝혔다.

슬레이트는 1970년대 새마을 운동 당시 지붕 개량 사업으로 보급되었으나, 10~15%의 석면을 함유한 1급 발암물질로 알려져 현재는 사용이 엄격히 금지된 자재다. 특히 노후화된 슬레이트에서 비산되는 석면 가루는 폐암, 석면폐증 등 치명적인 질환을 유발할 수 있어 조속한 철거가 시급한 실정이다.

철원군은 주민들의 경제적 부담을 덜고 불법 투기를 방지하기 위해 지난 2020년부터 2025년까지 총 34억6600만원을 투입해 1097동의 슬레이트를 처리한 바 있다. 올해 역시 6억3980만원의 예산을 확보해 총 153동의 건축물을 철거 및 개량할 계획이다.

지원 세부 내용을 살펴보면 주택 철거의 경우 소규모 주택을 우선 지원하며 가구당 최대 700만원까지, 비주택(창고·축사 등)은 면적 200㎡ 이하에 대해 약 540만원을 지원한다. 또한 슬레이트 철거 후 지붕을 개량하는 경우에도 소규모 주택 우선 원칙에 따라 최대 500만원까지 지원금을 받을 수 있다. 단, 지원 한도를 초과하는 비용은 건축물 소유자가 부담해야 한다.

사업 참여를 희망하는 군민은 건축물 소재지의 읍·면사무소를 직접 방문해 신청서를 제출하면 된다. 신청 시 건축물 사진과 위치도를 반드시 첨부해야 한다.

철원군 관계자는 "슬레이트 처리비용 부담으로 철거를 미뤄왔던 군민들의 적극적인 신청을 바란다"며 "석면으로부터 안전하고 깨끗한 철원을 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



