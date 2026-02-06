본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

철원문학관 개관…안보의 땅에서 인문의 땅으로 ‘문학적 정체성’ 찾기 첫발

이종구기자

입력2026.02.06 17:35

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

철원군, '철원의 어제와 오늘' 개최
이태준 숨결, 철원문학관서 되살아나
문화관광 경쟁력 강화

강원도 철원군은 6일 지역 문학과 문화예술의 새로운 거점이 될 '철원문학관'을 정식 개관했다.

'철원문학관' 정식 개관. 철원군 제공

'철원문학관' 정식 개관. 철원군 제공

AD
원본보기 아이콘

철원읍 사요리 철원역사문화공원 내에 위치한 철원문학관은 지상 1층, 연면적 445.8㎡ 규모로 건립됐다. 내부에는 상설·기획전시관을 비롯해 교육실, 수장고, 사무실 등 전문 시설을 갖췄으며, 현재 확보된 고서 122점 등 소중한 문학 자료를 기반으로 지역 문학유산의 체계적인 보존과 연구를 수행할 예정이다.


철원문학관은 앞으로 '문화생활 향유', '관광명소화', '전문성 강화'라는 세 가지 목표를 지향한다. 군민을 위한 문학 교육과 특별 강연을 통해 문학적 접근성을 높이는 한편, 철원의 역사적 의의를 문학적 정체성과 연결해 문화관광 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 특히 한국 근대 단편소설의 완성자로 불리는 상허 이태준의 문학 세계를 지속적으로 발굴·연구하여 전시의 깊이를 더할 계획이다.

개관과 동시에 특별 전시도 마련된다. 6일부터 27일까지 '강원의 역사전, 철원의 어제와 오늘'이 개최돼 철원의 변천사를 문학적 시각으로 조명한다.

. 철원군 제공

. 철원군 제공

원본보기 아이콘

철원군 관계자는 "철원문학관은 단순한 전시 공간을 넘어 철원의 정체성을 확립하는 전문 기관이 될 것"이라며 "올해 시범 운영을 통해 효율적인 운영 방안을 모색하고 군민과 관광객 모두에게 사랑받는 명소로 만들겠다"고 전했다.


운영 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 매주 화요일과 신정, 명절 당일은 휴관한다.




철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"3억9천 빚내서 5억 부어" SK하닉 '올인'한 공무원…"강제청산 가나" 했는데 결국 "3억9천 빚내서 5억 부어" SK하닉 '올인'한 공무원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"밥 먹었으니 빨리 치카치카해" 이러면 다 망가진다…'전문가 경고'

치매 발병 위험…'눈'에서 신호 보낸다

"든든하다"…WBC 대표팀 한국계 빅리거 4명 합류

시속 110㎞ 고속도로서 '킥보드 질주' 경악

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

"연필심 두께에 땅값이…" 대통령도 지적한 '종이지적도' 바로잡는다

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원…"무료 창구 왜 닫았나"

새로운 이슈 보기