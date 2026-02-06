본문 바로가기
김천시, '남부내륙철도 착공' 산업 전반 경제효과 기대

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.06 17:44

총연장 약 178km의 국가 철도 건설사업
수도권과 남부권을 직결

경북 김천시는 6일 경남 거제시에서 개최된 남부 내륙철도 착공식에 참석해 남부 내륙철도 건설사업의 본격적인 출발을 함께 축하했다.


남부내륙철도 건설사업은 김천에서 거제까지를 연결하는 총연장 약 178km의 국가 철도 건설사업으로, 수도권과 남부권을 직결하는 새로운 철도 축을 형성하여 이동시간 단축은 물론 산업 전반에 걸친 긍정적 효과가 클 것으로 기대되고 있다.

김천시-거제시 남부 내륙철도 착공식/김이환 기자

이번 착공식은 남부내륙철도 건설의 본격화를 알리는 자리로, 대통령 및 국토교통부, 국가 철도공단, 관계 지자체 등이 참석한 가운데, 남부 내륙철도 건설의 본격적인 추진을 알리는 자리로 진행됐다.

김천시는 남부내륙철도의 기점 도시로서 철도 개통에 대비해 김천선상역사 신축사업도 진행 중이며, 중부내륙철도, 동서횡단철도, 대구권 광역철도 2단계 등 관련 철도사업도 함께 추진 중이다.


시는 앞으로도 남부내륙철도를 포함한 국가 철도사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 관계 기관과의 협력을 지속해 나갈 계획이다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

