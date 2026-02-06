본문 바로가기
김천시, 농어민수당 편리한 모바일 신청

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.06 17:47

1일~22일까지는 온라인 신청만 가능
2월 23일부터 3월 13일까지는 온라인과 방문 신청가능

경북 김천시는 2026년도 경상북도 농어민수당 신청을 2월 1일부터 3월 13일까지 받는다. 2월 22일까지는 온라인 신청만 가능하며 2월 23일부터 3월 13일까지는 온라인과 방문 신청을 함께 받는다.

김천시, 농어민수당 편리한 모바일 신청
지원 대상은 농어업경영정보를 등록한 경영주로서 2024년 12월 31일까지 도내 주소 전입 및 경영체 등록을 하고, 계속해서 거주하며 실제 농어업에 종사하고 있는 자이다.


신청 대상자는 신청 기간 내 '모이소(경북 공공마이데이터 플랫폼)'를 통해 온라인 신청을 하거나 신청서 및 구비서류를 갖추어 주소지 읍면동 행정복지센터에 방문 신청하면 된다.

온라인(모바일) 신청은 '모이소' 앱을 다운로드받아 회원가입 후 보조금 신청 화면에서 가능하다. 올해부터는 전년도 직불금 미수령 농가도 온라인 신청이 가능하도록 개편되어 온라인 신청 이용 대상이 더욱 확대됐다.


신청자들의 자격 검증을 거쳐 최종 지급 대상자로 선정된 농어업인에게는 상반기 중 농어민수당 60만 원을 일괄 지급하며, 수당은 지역화폐(김천사랑카드)로 충전 지급된다.


시 관계자는 "농어민수당 지원에서 누락되지 않도록 해당 농어업 경영체 경영주께서는 반드시 신청 기간 내 신청해 주시길 바란다."고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
