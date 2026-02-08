본문 바로가기
롯데마트 토이저러스, 설 맞이 완구 1900여개 최대 40% 할인

김흥순기자

입력2026.02.08 06:00

18일까지 해피 토이저러스 데이
가족 놀이 상품도 할인 판매

롯데마트 토이저러스는 설 명절을 맞아 오는 18일까지 대규모 완구 할인 행사 '해피 토이저러스 데이'를 진행한다고 8일 밝혔다.


행사 기간 레고·헬로카봇·그래비트랙스 등 주요 브랜드 완구 1900여개 품목을 최대 40% 할인 판매한다. 오는 12일부터 18일까지는 행사 카드 결제 시 추가 할인 혜택을 제공한다.

롯데마트 토이저러스 잠실점. 롯데마트 제공

설날을 맞아 가족 모두가 함께 즐길 수 있는 상품도 준비했다. 윷놀이, 제기 등 민속놀이 상품을 엘포인트 회원 대상으로 10% 할인 판매하며, '스위치 인기 게임 타이틀'에 대해서도 할인 혜택을 제공해 명절 가족 놀이 수요를 공략한다.


오는 18일까지 롯데마트 토이저러스 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 댓글 이벤트에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 '롯데리아 한우연인팩 교환권'을 증정한다.


이영노 롯데마트·슈퍼 TRU(토이저러스) 부문장은 "설 연휴를 앞두고 온 가족이 함께 즐길 수 있는 완구 상품을 합리적인 가격에 마련할 수 있도록 이번 행사를 기획했다"며 "선물용 완구와 가족 단위로 즐길 수 있는 명절 놀이용품까지 할인 혜택을 제공하는 만큼 풍성한 할인 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

