에임드바이오, 상장 첫해 흑자전환…영업익 206억

6일 에임드바이오는 지난해 연결 기준 매출 473억 원, 영업이익 206억 원을 기록했다고 잠정 공시했다. 매출은 전년(118억 원) 대비 약 300% 급증했으며, 영업이익은 전년 4억 원 손실에서 흑자로 돌아섰다. 특히 영업이익률은 44%에 달해 독보적인 수익성을 입증했다.

신약 개발을 주력으로 하는 바이오 기업들이 상장 이후에도 장기간 적자를 이어가는 사례가 많다는 점을 고려하면, 상장 원년에 이 같은 대규모 영업이익을 달성한 것은 이례적이라는 평가다.

당기순이익은 42억 원으로 집계됐다. 이에 대해 회사 측은 상장 전 기업가치가 상승함에 따라 전환우선주(CPS) 및 전환상환우선주(RCPS)가 보통주로 전환되는 과정에서 발생한 회계상 평가손실이 반영된 결과라고 설명했다. 이는 실제 현금 유출이 없는 장부상 수치다.





