남양주시, ‘다산 브랜드 파트너스’ 1기 모집…정약용 IP 산업화 시동

이종구기자

입력2026.02.06 17:06

다산 정약용을 '오늘의 감각'으로 재탄생 시킨다

경기 남양주시는 실학의 거장 정약용을 21세기 감각으로 되살린 브랜드 굿즈를 개발하는'2026 다산 브랜드 파트너스'1기를 오는 9일부터 27일까지 모집한다.

남양주시, ‘2026 다산 브랜드 파트너스’ 1기 모집. 남양주시 제공

남양주시, '2026 다산 브랜드 파트너스' 1기 모집. 남양주시 제공

다산 브랜드 파트너스는 정약용의 역사·인문학적 가치를 현대적 라이프스타일 제품으로 재해석해 시민 일상 속에 자연스럽게 스며들게 하는 도시 브랜드 사업이다. 기존의 관 주도 기념품 제작 방식에서 벗어나 지역 기업 및 단체와의 협업 구조를 마련했다는 점이 특징이다.


모집 대상은 남양주시에 사업장을 두고 다산 브랜드를 활용한 협업 굿즈 제작과 판매가 가능한 기업 또는 단체다. 모집 분야는 △F&B △리빙·문구 △패션·잡화 △디지털 기기 등이다.

파트너스로 선정되면 협업 굿즈 제작을 위한 다산 브랜드 지식재산권(IP, Intellectual Property) 활용 권한이 부여된다. 또한 정약용도서관 가치샵 입점 및 각종 행사 부스 운영 기회가 제공되며 시 공식 SNS 및 언론 홍보 지원도 받을 수 있다.


남양주시는 2월 모집을 거쳐 선정된 파트너스와 3월부터 본격적인 협업 제품 개발에 착수할 예정이다. 신청 방법은 시청 누리집 고시공고 게시판에서 확인할 수 있다. 문의는 다산평생학습과 다산정약용브랜드팀으로 하면 된다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

