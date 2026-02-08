중기중앙회, 상반기 '온·오프라인 통합 품평회' 참가 접수

백화점·마트·온라인 쇼핑몰 입점 희망 우수 중소기업 모집

중소기업중앙회는 온·오프라인 유통채널 입점업체 선정을 위한 품평회 참가 접수를 실시한다고 8일 밝혔다.

올해 상반기 품평회에는 총 13개 유통채널이 참여하며 오프라인 분야에는 ▲5대 백화점(갤러리아·롯데·신세계·현대·AK) ▲롯데마트 ▲이마트, 온라인 분야에는 ▲11번가 ▲롯데쇼핑e커머스 ▲우아한형제들 ▲우체국쇼핑 ▲쿠팡 ▲홈앤쇼핑이 참여한다.

품평회 참가 대상은 국내에 소재한 소비재 제조 중소기업, 대상 품목은 대형 가전·가구를 제외한 모든 품목이다. 서류 심사를 통과한 중소기업은 품평회에서 분야별 전문 상품 기획자(MD)의 대면 심사를 거쳐 유통채널 입점 등 상생 사업 참여 기회가 주어진다. 품평회를 통해 유통채널에 입점하는 중소기업은 수수료 우대·중소기업 전용 판매장 입점 등 유통사와 협의한 입점 혜택을 받는다.

서류 접수 기간은 9일부터 내달 13일까지이며, 품평회 본 행사는 4월 22일 중기중앙회 KBIZ홀에서 개최된다. 황영만 중기중앙회 소상공인정책실장은 "이번 품평회는 중소·소상공인 우수제품을 유통 대기업 MD가 직접 발굴해 실제 입점 기회로 연계하는 자리"라며 "앞으로도 유통 대기업과의 협력을 바탕으로 경쟁력 있는 중소·소상공인이 함께 성장할 수 있는 상생 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





