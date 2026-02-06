본문 바로가기
고령군의회, 제310회 임시회 개회…주요안건10건

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.06 17:16

5일~10일 까지 6일간 임시회 운영
조례안 심의와 군정 주요 현안 의견청취

경북 고령군의회는 5일 제310회 임시회 제1차 본회의를 개회하고, 10일까지 6일간의 일정으로 임시회 운영에 들어갔다. 이날 열린 제1차 본회의에서는 2025회계연도 결산 검사 위원 선임을 비롯한 주요 안건을 상정했으며, 이후 심도 있는 논의를 거쳐 2월 10일 제2차 본회의에서 안건을 최종 처리할 예정이다.

고령군의회 제310회 임시회장 전경사진/고령군의회 제공

이번 임시회는 조례안 심의와 군정 주요 현안에 대한 의견 청취를 중심으로 진행되며, 군민의 생활과 직결되는 제도 개선과 중·장기 군정 계획을 살피는 데 초점을 맞추고 있다. 주요 상정 안건으로는 ▲고령군 돌봄 통합지원에 관한 조례안 ▲고령군 농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획(안)에 대한 의견 청취의 건 ▲고령 군 관리 계획(공원) 결정(변경)(안)에 대한 의견 청취의 건 ▲고령 군립요양병원 민간위탁 동의안 등 총 10건이 상정됐다.


고령군의회는 "이번 임시회는 군민의 삶과 밀접한 조례와 군정 현안을 다루는 만큼, 더욱 신중하고 책임 있는 의정활동이 요구된다"며, "제출된 안건 하나하나가 군민의 일상에 미치는 영향을 끝까지 살피며 의회의 책무를 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
