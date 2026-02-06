본문 바로가기
남양주시, 마석중 교육공동체와 함께 미래 교육환경 개선 방안 논의

이종구기자

입력2026.02.06 16:37

경기 남양주시는 6일 마석중학교에서 열린 '교육가족 정담회'에 참석해 학교 현안에 대한 의견을 나눴다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 6일 마석중학교에서 열린 '교육가족 정담회'에 참석해 학교 현안에 대한 의견을 나누고 있다. 남양주시 제공

이번 정담회는 교육환경 개선과 학생 안전 확보를 주제로 마련됐다. 현장에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 시 관계자와 학부모, 교직원 등 교육공동체가 참여해 학교 현안을 공유하고 실질적인 협력 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.


현장에서는 △교실 노후 게시판 교체 △학생 쉼터 마련 등 쾌적하고 안전한 학교환경 조성을 위한 개선 요청이 이어졌다. 시는 현장의 목소리를 반영해 실질적인 지원으로 이어질 수 있도록 검토할 계획이다.

아울러 학교폭력 및 학생 일탈 예방을 위해 지역사회와 연계한 권역별 순찰 활동 강화 등 다양한 대응 방안을 모색했다. 시는 학생이 안심하고 학교생활에 집중할 수 있도록 지역사회와 협력을 이어갈 방침이다.


주광덕 남양주시장은 "추운 날씨에도 자리를 함께해 준 교육공동체 여러분께 감사드리며, 현장에서 직접 목소리를 듣는 시간이 매우 뜻깊다"며 "아이들의 꿈이 실현되는 도시 남양주를 만들기 위해 교육 현안을 세심하게 살피고 책임 있게 대응해 나가겠다"고 말했다.

주광덕 남양주시장이 6일 마석중학교에서 열린 '교육가족 정담회'에 참석해 학교 현안에 대한 의견을 나눈 뒤 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

한편, 시는 올해 교육환경 개선을 위해 총 50억 원 규모의 예산을 편성했다. 주요 사업으로는 △대응투자사업 △학교 실내체육관 건립 지원 △학생 통학버스 운영 △교육환경 조성사업 등이 포함됐으며, 시는 이를 통해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 실질적인 교육 지원 정책을 지속 추진할 방침이다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
