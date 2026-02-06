LG에너지솔루션, 캐나다 넥스트스타 100% 자회사 전환

지분 49% 인수로 단독 법인 체제 전환

합작법인 100% 편입

북미 ESS 전략 거점 확보

LG에너지솔루션이 스텔란티스와의 캐나다 합작법인 넥스트스타 에너지를 100% 자회사로 전환한다고 6일 밝혔다. 단독 법인 체제로 전환해 북미 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 급성장하는 ESS 시장 선점을 위한 핵심 거점으로 집중 육성한다는 전략이다.

캐나다 '넥스트스타 에너지' 공장 전경. LG에너지솔루션 제공 AD 원본보기 아이콘

LG에너지솔루션은 6일 공시를 통해 스텔란티스가 보유한 넥스트스타 에너지 지분 49%를 인수한다고 밝혔다. 인수 대상은 스텔란티스가 지금까지 출자한 9억8000만달러(약 1조4200억원) 규모의 지분으로, 이를 100달러라는 상징적인 금액에 매입하는 방식이다. 사실상 절반 수준의 투자로 전체 생산능력을 확보하게 된 셈이다.

넥스트스타 에너지는 지난해 11월 말부터 ESS용 배터리 생산을 시작한 공장으로, LG에너지솔루션 북미 생산기지 가운데 'ESS 즉시 전력화'가 가능한 핵심 거점으로 꼽힌다. LG에너지솔루션은 올해 북미 생산역량을 두 배로 확대하고 ESS 사업 부문 매출을 3배 이상 성장시키는 것을 목표로 하고 있으며, 캐나다 공장을 2026년 북미 ESS 시장 공략을 위한 전략 거점으로 운영할 계획이다.

이번 지분 인수는 전기차 시장 변화에 따라 자산 효율화가 필요한 스텔란티스와, 빠르게 성장하는 북미 ESS 시장 선점을 위해 추가 생산기지가 필요한 LG에너지솔루션의 이해관계가 맞물린 전략적 거래로 평가된다. 또 캐나다 정부의 투자 보조금과 미국 AMPC에 준하는 생산 보조금을 단독으로 수혜할 수 있어 제품 경쟁력 강화와 수익성 개선 측면에서도 유리한 구조를 갖추게 됐다.

스텔란티스 CEO 안토니오 필로사는 "LG에너지솔루션이 캐나다 윈저 공장의 생산능력을 최대한 활용할 수 있게 됨으로써 장기적 경쟁력과 전기차 배터리 공급 안정성을 동시에 확보하게 됐다"며 "이는 고객과 캐나다 사업, 글로벌 전동화 전략을 모두 뒷받침하는 전략적 선택"이라고 밝혔다.

향후 넥스트스타 에너지는 ESS와 전기차 배터리를 동시에 생산하는 복합 제조 거점으로 운영된다. ESS 시장 공략을 위한 전략 거점 역할과 함께 스텔란티스를 포함한 다양한 신규 고객 물량에 유연하게 대응할 수 있는 생산 허브로 활용될 것으로 기대된다.

김동명 LG에너지솔루션 사장은 "캐나다에 핵심 생산 거점을 확보함으로써 북미 시장에서의 성장 기반을 더욱 확실히 다질 수 있게 됐다"며 "급증하는 ESS 수요에 신속하게 대응하고, 북미 기반 고객사를 추가 확보해 전기차 산업에서 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



