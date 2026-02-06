본문 바로가기
"우수조달물품 판로 도와드려요"… 부산조달청, 태정이엔지 현장 방문

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.06 16:16

부산지방조달청(청장 신봉재)은 6일 우수조달물품 지정업체인 ㈜태정이엔지(대표 이도경)를 찾아 현장 애로사항을 청취했다.


이번 방문은 지역 우수 중소기업의 판로 지원 방안을 모색하고 공공조달 과정에서 기업들이 겪는 불필요한 규제를 발굴·개선하기 위해 마련됐다.

태정이엔지는 부산 사하구에 있는 금속기둥 전문 제조기업이다. 2024년 다목적도로시설물지주, 2025년 CCTV지주로 2년 연속 우수조달물품에 지정되며 기술력과 품질을 인정받았다.


신봉재 부산지방조달청장은 현장을 둘러본 뒤 "어려운 여건 속에서도 기술 개발과 품질 향상에 힘써 온 지역 기업들이 공공조달시장을 발판으로 더 크게 성장하길 바란다"고 말했다.


신 청장은 또 "경쟁력 있는 지역 기업을 적극 발굴하고 현장 목소리가 조달정책에 실질적으로 반영되도록 현장 중심 행정을 이어가겠다"고 덧붙였다.

부산지방조달청 신봉재 청장 등이 6일 우수조달물품 지정업체인 ㈜태정이엔지(대표 이도경)를 찾아 현장 애로사항을 듣고 있다.

부산지방조달청 신봉재 청장 등이 6일 우수조달물품 지정업체인 ㈜태정이엔지(대표 이도경)를 찾아 현장을 둘러보고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
