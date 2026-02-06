본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

금호타이어 지난해 매출액 4.7조원…역대 최대

최영찬기자

입력2026.02.06 16:13

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 매출액 5조1000억원 목표

금호타이어 가 지난해 사상 최대 매출액 기록을 갈아치웠다.

금호타이어 지난해 매출액 4.7조원…역대 최대
AD
원본보기 아이콘

금호타이어는 6일 지난해 연결기준 매출액이 4조7013억원으로 전년 대비 3.7% 증가했다고 밝혔다.


영업이익은 5755억원으로 전년 대비 2.2% 줄어들었다. 영업이익률은 12%를 기록했다.

지난해 4분기 금호타이어의 매출액은 1조1601억원(영업이익 1453억원)으로 2023년 4분기 이후 9분기 연속 분기 매출 1조원 이상을 유지하고 있다.


지난해 금호타이어는 미국발 관세 부과, 광주공장 화재에도 불구하고 미국·유럽 등 주요 시장을 중심으로 글로벌 신차용(OE) 및 교체용(RE) 타이어 시장에서 모두 판매가 확대되어 꾸준한 매출 성장세를 보였다. 또한 엑스타 스포츠 등 신제품 출시로 18인치 이상 고인치 제품 비중은 43.2% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 전기차(EV) 타이어 공급 비중은 20.4%를 기록했다.


금호타이어는 올해 실적 목표로 매출액 5조1000억원, 18인치 이상 고인치 제품 판매 비중 47% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 EV 타이어 공급 비중 30% 확보 등을 제시했다.

금호타이어 관계자는 "올해에도 미국 관세 적용과 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가 등 불확실한 전망 속에서도 고부가가치 제품 포트폴리오 강화, 글로벌 생산능력 확대 등 글로벌 시장 확장과 수익성 확보에 집중해 나갈 계획"이라고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"씨가 말랐습니다" 3500가구 대단지에 월세매물 겨우 3건…현실이 된 임대절벽[부동산AtoZ] "씨가 말랐습니다" 3500가구 대단지에 월세매물 겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"밥 먹었으니 빨리 치카치카해" 이러면 다 망가진다…'전문가 경고'

치매 발병 위험…'눈'에서 신호 보낸다

"든든하다"…WBC 대표팀 한국계 빅리거 4명 합류

시속 110㎞ 고속도로서 '킥보드 질주' 경악

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

"연필심 두께에 땅값이…" 대통령도 지적한 '종이지적도' 바로잡는다

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원…"무료 창구 왜 닫았나"

새로운 이슈 보기