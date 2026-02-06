금호타이어 지난해 매출액 4.7조원…역대 최대

올해 매출액 5조1000억원 목표

금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 6,240 전일대비 20 등락률 +0.32% 거래량 756,592 전일가 6,220 2026.02.06 15:30 기준 관련기사 관세 폭탄에도 잘 굴러간 타이어…한국타이어, 매출 10조 돌파(종합)금호타이어, 타이어 구독서비스 '또로로로' 출시금호타이어, 파이크스 피크 인터내셔널 힐 클라임과 차세대 드라이버 육성 전 종목 시세 보기 close 가 지난해 사상 최대 매출액 기록을 갈아치웠다.

금호타이어는 6일 지난해 연결기준 매출액이 4조7013억원으로 전년 대비 3.7% 증가했다고 밝혔다.

영업이익은 5755억원으로 전년 대비 2.2% 줄어들었다. 영업이익률은 12%를 기록했다.

지난해 4분기 금호타이어의 매출액은 1조1601억원(영업이익 1453억원)으로 2023년 4분기 이후 9분기 연속 분기 매출 1조원 이상을 유지하고 있다.

지난해 금호타이어는 미국발 관세 부과, 광주공장 화재에도 불구하고 미국·유럽 등 주요 시장을 중심으로 글로벌 신차용(OE) 및 교체용(RE) 타이어 시장에서 모두 판매가 확대되어 꾸준한 매출 성장세를 보였다. 또한 엑스타 스포츠 등 신제품 출시로 18인치 이상 고인치 제품 비중은 43.2% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 전기차(EV) 타이어 공급 비중은 20.4%를 기록했다.

금호타이어는 올해 실적 목표로 매출액 5조1000억원, 18인치 이상 고인치 제품 판매 비중 47% 달성, 글로벌 OE 매출 기준 EV 타이어 공급 비중 30% 확보 등을 제시했다.



금호타이어 관계자는 "올해에도 미국 관세 적용과 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가 등 불확실한 전망 속에서도 고부가가치 제품 포트폴리오 강화, 글로벌 생산능력 확대 등 글로벌 시장 확장과 수익성 확보에 집중해 나갈 계획"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>