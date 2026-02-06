본문 바로가기
대한전선, 작년 매출 3.6조·영업익 1286억원…역대급 실적 달성

장보경기자

입력2026.02.06 16:04

언론사 홈 구독
순이익은 24.4% 증가한 923억원
해외 고수익 프로젝트 매출 실현

대한전선이 지난해 매출 3조6300억원을 돌파하는 역대 최대 실적을 달성했다.

대한전선, 작년 매출 3.6조·영업익 1286억원…역대급 실적 달성
대한전선은 작년 연결기준 잠정 실적으로 매출 3조6360억원, 영업이익 1286억원, 순이익 923억원을 달성했다고 6일 공시했다.


전년 대비 매출은 10.5% 증가했으며 영업이익과 순이익도 각각 11.7%, 24.4%로 큰 폭으로 상승했다.

작년 4분기 매출은 1조원을 돌파하며 전년 동기 대비 21% 증가했고, 영업이익은 434억원을 기록하며 전년 동기 대비 99% 늘었다.


회사는 수년간 글로벌 선진 시장을 중심으로 초고압 케이블 프로젝트를 다수 수주한 것이 이번 호실적을 견인했다고 평가했다. 특히 미국·유럽·싱가포르 등에서 수주한 고수익·고난도 프로젝트의 매출 실현 본격화가 실적 개선으로 이어진 것으로 분석했다.


글로벌 전력망 시장의 호황기에 힘입어 신규 수주도 안정세를 이어가고 있다. 지난해 4분기에만 약 8300억원의 신규 수주를 확보했고 연말 기준 3조6633억원의 수주잔고를 기록했다. 이는 2024년 말 대비 약 30% 증가한 수치로 사상 최대 규모다.

노재준 대한전선 재무관리실장이 기업설명회를 진행하고 있다. 대한전선

노재준 대한전선 재무관리실장이 기업설명회를 진행하고 있다. 대한전선

대한전선은 이날 기관투자자와 애널리스트를 대상으로 기업설명회(IR)를 열고 4분기 및 연간 실적과 함께 주요 성과와 투자 계획 등을 발표했다. 특히 '서해안 에너지 고속도로' 사업 참여를 위한 생산 인프라 구축과 기술 역량 강화 등 현황을 소개하고 글로벌 사업 확대 전략을 설명했다.

대한전선 관계자는 "글로벌 전력 인프라 투자 확대 기조 속에서 당사의 기술 경쟁력이 실질적인 성과로 이어지며 견조한 성장세를 이어가고 있다"며 "미국과 유럽 등 수요가 증가하는 시장을 중심으로 초고압직류송전(HVDC), 해저케이블 등 고부가 제품 수주를 확대할 것"이라고 밝혔다.


이어 "적극적인 투자와 기술 개발을 통해 국내외 주요 전력 인프라 프로젝트에서 핵심 역할을 수행하며 기업 가치를 지속적으로 제고해 나가겠다"고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

