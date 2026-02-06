본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

통일부, '北어민 무사송환' 기여 직원들에 포상금 1000만원

손선희기자

입력2026.02.06 16:03

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

통일부는 지난해 동·서해상에 표류한 북한 어민들을 무사히 송환하는데 기여한 직원 13명에게 총 1000만원의 상금을 수여했다고 6일 밝혔다.


통일부는 이날 보도자료를 통해 전날 김남중 차관 주재로 '제1회 특별성과 포상심사위원회'를 열고 지난해 업무 중 '특별성과 포상' 대상으로 2개 팀 16명과 '1월의 통일부 인물' 3명을 선정했다고 밝혔다.

지난해 3월 서해상에서 북한 주민 2명, 5월 동해상에서 4명이 각각 구조됐는데 남북 간 연락채널 단절로 송환이 장기화된 상황이었다. 최원연 과장 등 13명의 협업 담당팀 직원들은 동해 구조 선박을 활용한 송환 방침을 확정해 준비했다. 이에 지난해 7월9일 북한주민 6명 전원을 안전하게 해상으로 송환했다. 이 공로를 인정받아 이번 포상을 받게 됐다.


아울러 '이재명 정부의 한반도 평화공존 정책' 책자 발간에 기여한 진충모 서기관 등 2명에게 총 500만원의 특별성과 포상금이 수여됐다.


노동신문을 일반자료로 재분류해 국민의 북한정보 접근성을 확대한 직원 3명은 '1월의 통일부 인물'에 선정됐다. 주 공적자인 손병일 사무관은 200만원, 부 공적자 조용식 과장과 김유진 과장은 각 150만원의 포상금을 받았다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"씨가 말랐습니다" 3500가구 대단지에 월세매물 겨우 3건…현실이 된 임대절벽[부동산AtoZ] "씨가 말랐습니다" 3500가구 대단지에 월세매물 겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"밥 먹었으니 빨리 치카치카해" 이러면 다 망가진다…'전문가 경고'

치매 발병 위험…'눈'에서 신호 보낸다

"든든하다"…WBC 대표팀 한국계 빅리거 4명 합류

시속 110㎞ 고속도로서 '킥보드 질주' 경악

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

"연필심 두께에 땅값이…" 대통령도 지적한 '종이지적도' 바로잡는다

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원…"무료 창구 왜 닫았나"

새로운 이슈 보기