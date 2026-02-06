통일부, '北어민 무사송환' 기여 직원들에 포상금 1000만원

통일부는 지난해 동·서해상에 표류한 북한 어민들을 무사히 송환하는데 기여한 직원 13명에게 총 1000만원의 상금을 수여했다고 6일 밝혔다.

통일부는 이날 보도자료를 통해 전날 김남중 차관 주재로 '제1회 특별성과 포상심사위원회'를 열고 지난해 업무 중 '특별성과 포상' 대상으로 2개 팀 16명과 '1월의 통일부 인물' 3명을 선정했다고 밝혔다.

지난해 3월 서해상에서 북한 주민 2명, 5월 동해상에서 4명이 각각 구조됐는데 남북 간 연락채널 단절로 송환이 장기화된 상황이었다. 최원연 과장 등 13명의 협업 담당팀 직원들은 동해 구조 선박을 활용한 송환 방침을 확정해 준비했다. 이에 지난해 7월9일 북한주민 6명 전원을 안전하게 해상으로 송환했다. 이 공로를 인정받아 이번 포상을 받게 됐다.

아울러 '이재명 정부의 한반도 평화공존 정책' 책자 발간에 기여한 진충모 서기관 등 2명에게 총 500만원의 특별성과 포상금이 수여됐다.

노동신문을 일반자료로 재분류해 국민의 북한정보 접근성을 확대한 직원 3명은 '1월의 통일부 인물'에 선정됐다. 주 공적자인 손병일 사무관은 200만원, 부 공적자 조용식 과장과 김유진 과장은 각 150만원의 포상금을 받았다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



