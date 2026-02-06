본문 바로가기
與박홍근·한준호 "합당 '내부 문건' 보고됐을 것…전면 중단해야"

전영주기자

입력2026.02.06 16:02

당대표, 문건 설명해야…긴급 의총 요청

박홍근 더불어민주당 의원이 6일 "정청래 대표는 늦어도 다음 주 초까지는 지방선거 이전 합당 논의를 전면 중단하겠다는 입장을 밝혀주기를 바란다"고 밝혔다. 민주당 내부 합당 관련 문건이 새로운 불씨로 작용하면서, 민주당 내 조국혁신당 합당 반발 목소리가 더 커졌다.


박 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 열린 기자회견 직후 기자들과 만나 "정 대표가 (합당을) 발표하고 나서 실무 검토를 지시했을 것이고 실무자가 (보고서 작성을) 끝난 직후 (대표가) 보고받았을 것이라고 확신한다"며 이같이 말했다.

그는 "단순한 실무 차원 검토라고 하기에는 추진 일정과 방식이 지나치게 정교하며 이는 이미 내부적으로 깊이 있는 논의가 진행돼 왔음을 보여준다"며 "당운이 걸린 중차대한 사안을 정 대표 개인이 일방적으로 밀어붙이는 것은 민주적 절차 부정하는 행위"라고 했다.


박 의원은 지방선거를 앞두고 합당을 추진하는 것이 민주당에 불리하다는 주장도 냈다. 그는 "저쪽(국민의힘)이 더 극우로 치닫고 있고 이젠 내란으로 명백히 규정되고 있다"며 "이재명 대통령도 많은 성과 내고 있는데 자충수를 만들면서 상황을 악화시키는 이유가 납득되지 않는다"고 했다.


한준호 더불어민주당 의원이 6일 국회 소통관에서 민주당과 조국혁신당 합당과 관련해 긴급 의원총회 소집을 요구하고 있다. 연합뉴스

한준호 더불어민주당 의원이 6일 국회 소통관에서 민주당과 조국혁신당 합당과 관련해 긴급 의원총회 소집을 요구하고 있다. 연합뉴스

한준호 민주당 의원은 기자회견에서 합당 관련 내부 문건을 두고 "이 사안을 책임 있게 논의하기 위해 긴급 의원총회 소집을 공식적으로 요구한다"고 촉구했다.

그는 "합당 추진과 관련해 시나리오와 일정 검토 문건이 어떤 경위로 작성됐는지, 그 판단의 주체와 책임이 어디에 있는지, 당원과 국민 앞에 투명하게 설명해 달라"라며 "지금 진행 중인 합당 논의는 이미 정해진 결론을 향해 절차가 진행돼 온 것은 아닌지 근본적인 의문을 제기하지 않을 수 없다"고 했다.


한 의원은 "지방선거 이전의 합당 추진은 지금 이 시점에서 중단하기를 바란다"며 "다시는 12·3 비상계엄이나 윤석열 정권 같은 국민 눈높이에 맞지 않는 정권이 탄생하지 않도록 개혁·민생 관련 입법을 적극적으로 해야 하는데 그 시기가 계속해서 밀리고 있는 것"이라고 꼬집었다.


민주당은 합당의 구체적인 타임라인과 최고위원회 구성 등을 담은 내부 문건에 대해 공식적인 보고·논의가 없었다고 선을 그었다. 정 대표는 "정식 회의에 보고되지 않고 논의가 실행되지도 않았던 실무자 작성 문건이 유출되는 일종의 사고가 있었다"고 했다. 조승래 사무총장은 "(합당) 제안을 했는데 실무자로서 당연히 과거 사례 등을 취합하는 등 실무적인 준비를 한 것"이라고 설명했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
