이수찬 개혁신당대구시당 위원장, 대구시장 출마…"청년유출·저성장 해법 제시하겠다"

이수찬(58) 개혁신당대구시당 위원장이 대구시장에 출마한다.

개혁신당 대구시당은 오는 11일 오전 10시 대구시당 당사에서 이수찬 대구시당위원장이 대구시장 출마를 공식 선언할 예정이라고 밝혔다.

이수찬 대구시당위원장은 출마 선언을 통해 국민의힘 독점 체제속에서 반복돼온 대구 시정의 한계를 진단하고, 개혁신당만의 정책 아젠다를 바탕으로한 대구 성장 전략을 제시할 계획이다. 특히 청년 유출, 지역 저성장, 행정 체계 개편 등 대구가 직면한 구조적 문제를 중심으로, 대구의 미래 경쟁력을 회복하기 위한 방향과 해법을 시민들에게 제시할 예정이다.

이 위원장은 "보수 본원지인 대구는 그동안 보수를 표방해 온 국민의힘을 지지해 왔지만, 그 결과는 소멸 위기에 놓인 대구였다"며, "무능한 시정을 반복하면서도 반헌법적 계엄 세력과 결연하지 못하는 정당에 대구의 미래를 계속 맡길 수는 없다"고 비판했다. 이어 "같은 선택을 반복해서는 대구가 바뀔 수 없다"며, "대구가 다시 한번 도약할 수 있도록, 용감한 대구 시민 여러분이 새로운 선택을 해주시길 바란다"라고 밝혔다.

경북 성주 출신인 이 위원장은 법보신문 기자, 동화사 종무실장 등을 역임했다.





