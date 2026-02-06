강원도교육청, ‘스스로 공부하는 학교문화’ 조성 박차…설명회 개최

중등 교감 및 업무 담당 교사 대상

달라진 사업 내용·기초학력 지원 방향 안내



강원특별자치도교육청은 6일 강원특별자치도교육청 6층 대강당에서 '2026년 스스로 공부하는 학교문화 만들기' 사업의 안정적인 운영을 위해 중등 교감과 업무 담당 교사를 대상으로 사업 설명회를 개최한다.

강원특별자치도교육청이 6일 강원특별자치도교육청 6층 대강당에서 '2026년 스스로 공부하는 학교문화 만들기' 사업의 안정적인 운영을 위해 중등 교감과 업무 담당 교사를 대상으로 사업 설명회를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 2025년 한 해 동안 운영된 사업 성과와 현장의 의견을 바탕으로, 2026년 사업에서 달라지는 주요 사항과 학교 현장에서 반드시 알아야 할 운영 방향을 안내하는 데 중점을 둔다. 특히 학교급과 지역 여건에 따라 보다 유연하게 운영할 수 있도록 제도적 보완 사항을 중심으로 설명할 예정이다.

설명회에서는 기초학력 보장과의 연계 강화를 주요 내용으로 다룬다. △학생 개별 학습 수준을 고려한 맞춤형 지원 △소규모 학습 운영 △책임 있는 학습 지원 체계 구축 등 학교 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 기초학력 지원 방향을 안내할 계획이다.

강원특별자치도교육청은 '스스로 공부하는 학교문화 만들기' 사업이 단순한 사업 운영에 그치지 않고, 학생이 스스로 배우고 성장하는 학교문화로 정착될 수 있도록 지속적인 지원과 현장 중심의 개선을 이어갈 방침이다.

김성래 중등교육과장은 "이번 설명회가 학교 관리자와 담당 교사가 사업의 취지를 정확히 이해하고, 학교 여건에 맞는 운영 방안을 모색하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 현장과의 소통을 바탕으로 학생의 성장을 지원하는 학력 정책을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>