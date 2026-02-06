본문 바로가기
원·달러 환율 0.5원 오른 1469.5원 마감

김혜민기자

입력2026.02.06 15:32

6일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 0.5원 오른 1469.5원에 마감했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
