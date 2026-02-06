본문 바로가기
인천공항, 세계 최대 규모 수소 인프라 구축… "친환경 전환 가속"

최영찬기자

입력2026.02.06 15:21

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시간당 420kg 충전 역량 확보
수소버스 등 친환경 모빌리티 전환 박차

인천국제공항공사는 전 세계 공항 중 최대 규모의 수소 충전 인프라를 바탕으로 친환경 수소 모빌리티 전환을 가속화한다고 6일 밝혔다.


인천국제공항공사 신규 수소 충전소. 인천공항

인천공항이 현재 운영 중인 수소 충전소는 총 3개소다. 지난달 6일 시간당 320kg 규모의 액화수소 충전소를 갖춘 '인천공항 수소교통 복합기지'를 신규 개설하며 시간당 총 420kg의 수소 충전 역량을 확보했다. 이는 전 세계 공항 중 최대 규모다.

이번 복합기지는 총 143억원이 투입된 민관협력 프로젝트로 기존 기체 방식보다 충전 속도가 2배 이상 빠르다. 현재 하루 평균 수소버스 40대를 처리하며 공항 내 충전 정체를 완화하고 있다.

공사는 현재 총 115대의 수소 차량을 선제적으로 도입해 운영 중이다. 특히 공항 셔틀버스 68대 중 36대를 수소버스로 전환해 연간 2016톤의 온실가스를 절감했다. 이는 공항 지역에 소나무 28만8000그루를 심은 것과 같은 효과다.

공사는 올해 중 수소버스 7대를 추가 도입하고 2028년까지 충전소를 추가 확충해 2030년 연간 약 3700kg 수준으로 예상되는 수소 수요에 대응할 계획이다.

이학재 인천공항 사장은 "정부 및 민간기업과 긴밀히 협업해 공항 내 수소 모빌리티 생태계 구축에 앞장서겠다"며 "정부 정책을 적극 이행하고 글로벌 친환경 공항 패러다임을 선도해 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
