'리니지 클래식' 7일 한국·대만서 출시…10일까지 '무료'

PC게임 '리니지'의 전성기인 2000년대 초반 버전을 재현한 '리니지 클래식'이 7일 출시된다.

엔씨소프트는 '리니지 클래식'이 이달 7일 오후 8시부터 한국 및 대만 시장에서 프리 오픈 서비스에 들어간다고 6일 밝혔다.

'리니지 클래식'은 엔씨소프트가 1998년부터 서비스 중인 PC 온라인 게임 '리니지'의 2000년대 초기 버전을 구현한 게임이다.

말하는 섬·용의 계곡·기란 등이 오픈된 초창기 콘텐츠와 리니지 IP 이용자에게 익숙한 인터페이스가 특징이다.

'리니지 클래식'은 이달 10일까지 무료로 서비스되며, 11일부터 월정액 이용권을 구매해야 플레이할 수 있다.

엔씨소프트는 '리니지 클래식' 오픈을 기념해 '레어 캐릭터명 선점 타임어택' 이벤트를 3월 25일까지 진행한다. 해당 이벤트로 지정된 미션을 완료하면 캐릭터 닉네임으로 서버별 클래스명, 유명 보스 몬스터 이름 등을 획득할 수 있다.

PC방에서 '리니지 클래식'을 즐기는 이용자는 추가 방어력을 얻는 '수상한 기운' 버프를 포함해 PC방 전용 던전, 다양한 소모품으로 교환 가능한 '픽시의 깃털' 등 다양한 프리미엄 혜택도 받을 수 있다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>