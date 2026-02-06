본문 바로가기
오세훈 "절대 기준은 민심…장동혁 대표 자격 잃었다"

우수연기자

입력2026.02.06 15:07

"지방선거는 국힘의 마지막 기회"
"장 대표, 당심에 갇혀 민심을 못 봐"

오세훈 서울시장은 국민의힘 지도부가 민심과 동떨어진 행보를 하고 있다며, 장동혁 대표가 스스로 대표 자격을 잃었다고 강하게 비판했다.


6일 오 시장은 본인의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이번 지방선거는 국민의힘에 주어진 사실상의 마지막 기회"라며 "우리 당이 걸어가야 할 길의 절대 기준은 민심이어야 한다"고 강조했다.

오세훈 서울시장. 연합뉴스 제공

오세훈 서울시장. 연합뉴스 제공

이어 "국민은 변화를 요구하는데, 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠냐"며 "국민의 신뢰와 지지를 못 받는 정당은 정당으로서 존립할 수 없다"고 말했다.


전일 장 대표가 기자간담회를 통해 본인의 재신임 투표를 원하는 사람은 직을 걸고 나오라는 발언에 대해서는 "장 대표가 원하는 당원 투표 결과가 나온다 한들, 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있냐"고 반박했다.


이어 "당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다"며 "그것이야말로 당심을 거스르는 일"이라고 말했다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

