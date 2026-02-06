KAI, 필리핀 FA-50PH PBL 계약 수주…1014억원 규모

2028년까지 3년간 군수지원

운용 성과 기반 지원 체계 적용

안정적 운용 성과 바탕으로 장기 계약 전환

KAI(한국항공우주산업)는 6일 필리핀 국방부와 FA-50PH 성과기반군수지원(PBL) 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 약 1014억 원이며, 계약 기간은 2028년까지 3년이다.

이번 계약은 KAI가 2024년 12월 필리핀과 체결한 약 270억 원 규모의 1년 PBL 시범 계약 성과를 바탕으로 성사됐다. KAI는 시범 계약 기간 동안 안정적인 운용 성과와 높은 항공기 가동률을 확보하며 성능을 입증했고, 이를 계기로 3년 장기 PBL 계약을 체결하게 됐다.

PBL은 항공기의 가동률과 정비 신뢰도 등 운용 성과를 기준으로 군수지원을 제공하는 방식으로, 항공기 수명주기인 30~40년 동안 안정적인 지원체계를 구축할 수 있는 선진 군수지원 체계로 평가된다. KAI는 2010년 한국공군의 KT/A-1을 시작으로 T-50과 수리온 계열 항공기까지 약 15년간 PBL 사업을 안정적으로 수행하며 그 효과를 입증해 왔다. 이러한 운용 경험을 바탕으로 해외 고객의 신뢰를 확보하고 글로벌 수출 경쟁력을 강화하고 있다.

필리핀은 KAI의 대표적인 FA-50 운용국이다. 필리핀은 2014년 FA-50PH 12대를 최초 도입한 이후 약 10년간 안정적인 후속지원과 체계적인 군수지원을 통해 신뢰 관계를 구축해 왔다. 이를 바탕으로 지난해 FA-50PH 추가 12대 도입 계약에 이어, 2014년에 수출된 기존 기체에 대한 성능개량 사업까지 연이어 계약을 체결하며 협력을 확대하고 있다.

이번 필리핀 PBL 계약은 지난해 4월 체결된 태국 PBL 계약에 이어, 항공기 수출 이후 안정적인 후속지원이 이어지고 추가 도입과 성능개량 사업으로 확장되는 선순환 구조가 정착되고 있음을 보여주는 사례로 평가된다. 항공기 후속지원 사업은 항공기 획득 비용의 2~5배에 달하는 규모로 성장 잠재력이 큰 분야로, KAI는 이를 핵심 사업군으로 육성하며 글로벌 항공·방산 시장에서 차별화된 경쟁 요소로 강화하고 있다.

박경은 KAI CS본부장은 "국산 항공기를 운용 중이거나 도입을 추진 중인 국가들을 대상으로 각국의 운용 환경과 요구에 최적화된 맞춤형 후속지원 체계를 구축해 나갈 것"이라며 "이를 통해 지속 가능한 수출 경쟁력을 확보하고 글로벌 항공·방산 시장에서 입지를 더욱 확대하겠다"고 말했다.





