[인사]산업통상부

세종=강나훔기자

입력2026.02.06 14:28

◆과장급 전보 ▲산업규제혁신과장 최수연 ▲세계무역기구과장 한주실 ▲통상협정서비스투자과장 김수진 ▲통상협정무역규범과장 이은희





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

